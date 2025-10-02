定年とともに起業を目指すシニアが増えています。現役時代の経験をもとに、好きなことでビジネスを起こす……憧れる人も多いシニア起業ですが、そこには「社会人経験豊富」だからこその落とし穴も。ある男性のケースをみていきます。

サラリーマン時代の実績をもとに“本物”にこだわったが…

定年退職を機に夢だった喫茶店を開くと夫の田中徹さん（仮名・当時60歳）が言い出したときのことを、妻・智子さん（仮名・当時59歳）は振り返ります。

「夫が店を出そうとしたところは駅から距離があり、人通りもまばらな住宅街。『本当にこの場所で大丈夫？』と言うと『俺がやるんだ、素人とは違う』と……」

大手で部長まで務め上げた徹さんは、妻の懸念を一笑に付したといいます。徹さんの理屈は「本当に良い店には、客はわざわざ探し出してでもやって来るもの」というもので、自身は「その本物を作る自信がある」と、えらく自信満々だったといいます。

長年温めてきたカフェの開業。そのきっかけは10年ほど前から始めた禁煙で、口寂しさを紛らわすために飲み始めたコーヒーの魅力に、徹さんはどっぷりと浸かっていったのです。休日のたびに全国の有名店を訪ね歩き、豆の種類、焙煎方法、淹れ方による味の違いを研究するうちに、いつしか「自分の理想の一杯を提供する店を持ちたい」という情熱に変わっていきました。

徹さんは会社員時代、数々のプロジェクトを成功に導いてきた実績がありました。飲食業界ではなかったものの、その実績が自信の裏付けになっていたようです。退職金3,600万円のうち、2,000万円を開業資金＋当面の運営資金として邁進する夫に、智子さんは何も口出しはできなかったといいます。

オープン当初は、かつての部下や取引先が開店の祝いの花を手にひっきりなしに訪れてくれました。物珍しさから、近所の人たちも来店。いきなり人気店の雰囲気に、徹さんの自信は確信に変わっていきました。

しかし、その賑わいが「開店祝い」という一過性のものであることに気づくには、それほど時間はかかりませんでした。1ヵ月もすると、知人たちの足はぱったりと途絶えました。それでも、智子さんが様子を聞いても「大丈夫」の一点張りだったといいます。

「全然、宣伝とかしないのだから、当たり前ですよね。『SNSとかやってみたら？』と言うと、苛立った様子で『安売りをする気はない。俺のやり方が間違っていない。素人が口出しするな！』と。自分も素人のくせに」

客足が増えることはなく、店の赤字は膨らむばかり。その顛末を、智子さんは淡々と語ります。

「ある日、夫から店の口座が底をついたことを示す通帳を渡されたんです。残っている退職金でどうにかしたい、と相談したかったのだと思いますが、私は夫の目の前でそれをぴしゃりと閉じ、突き返すようにテーブルに置きました。そうでもしないと、夫の目が覚めないと思ったんです」

シニア起業…「3つの罠」

帝国データバンク『2024年「新設法人」動向調査』によると、2024年に全国で新設された法人は5万3,789社（2025年4月時点）で、2023年を上回り過去最多を記録し、企業新設時の代表者平均年齢は48.4歳と上昇傾向。定年退職後の「シニア層」＝60歳以上での起業増が要因のひとつとされています。ちなみに新設法人の13.2％は、代表の年齢が60代とのことです。

シニア起業の業種として飲食店は多いものの、開業5年で約8割が廃業するといわれるほど廃業率が高く、他の業種と比較して淘汰されやすい業界です。そのうえで、シニア開業には、田中さんのように会社員として成功を収めた人物ほど陥りやすい、致命的な「罠」が存在します。

罠1：大企業と個店の違い

部長として部下を動かし、確立された組織のなかで成果を出すことと、ゼロから店の経営者としてすべてを1人で担うことは、まったく別のスキルセットを要求されます。田中さんの「俺がやるんだ」という自信は、この根本的な違いへの無理解から来ていました。個店の経営者は、コーヒーを淹れるだけでなく、掃除、経理、さらに最も重要な集客まで、すべてを自分でやらなければなりません。

罠2：プロダクトアウトの危険性

「本物の味がわかる客だけが来ればいい」という言葉は、田中さんの失敗を象徴しています。これは典型的な「プロダクトアウト（作り手がいいと思うものを作る）」の発想。しかし、ビジネスの基本は「マーケットイン（顧客が求めるものを提供する）」。品質へのこだわりは最低条件に過ぎず、その価値を顧客に届け、対価を払ってもらうための戦略がなければ、ただの自己満足で終わります。

罠3：集客戦略の欠如

開店当初の賑わいは、田中さんの「人脈」が生んだもの。持続的な経営のためには、まったく新しい顧客を獲得し続ける仕組みが不可欠です。田中さんが「チャラチャラしたもの」と切り捨てたSNSこそ、現代の小規模店舗にとって最も重要な集客ツールのひとつ。それを軽視した時点で、勝負は決まっていたのかもしれません。

「結局、くだらないプライドが失敗の一番の原因ですよね」

智子さんの冷静な分析がすべてを物語っています。

［参考資料］

帝国データバンク『2024年「新設法人」動向調査』