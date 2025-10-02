フィギュアスケートのＧＰシリーズに臨む日本勢が１日、都内で会見した。女子の坂本花織（２５）＝シスメックス、樋口新葉（ノエビア）、千葉百音（木下グループ）、男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、佐藤駿（エームサービス・明大）、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）ら１１人が出席。２０２６年２月に開幕するミラノ・コルティナ五輪へ向けたシーズンへ、今季のテーマを発表するなど意気込みを語った。

集大成へ、一気に仕上げる。今季限りでの引退を表明している坂本は、今季のテーマに『総括』を掲げた。「総括というのは最終形態という感じ」とニヤリとし「ぶっ飛ばしていくしかない」と、ミラノ・コルティナ五輪へエンジン全開の様子だった。

今季初戦だった９月の木下グループ杯で、尻に火がついた。２位に終わり「本当に気持ちが入っていなかったのが丸わかりだった」と苦笑い。しかし、それをきっかけに大会翌日から「ショート（プログラム）がノーミスでできるようになった。やる気スイッチが入った」と笑い飛ばした。

整った環境も調子を引き上げる一因となった。今年６月には神戸に通年型のリンクが新設された。「（練習）量は必然的に増えた。今の環境は素晴らしい」と周囲に感謝した。

１８年平昌、２２年北京を含めて３度目の五輪に挑む。ＧＰシリーズは１７日開幕の第１戦フランス大会と、第４戦ＮＨＫ杯（１１月７、８日・大阪）に出場。フランスが本格始動となるが「今までの調整だったら、きっと間に合っていなかった。今までより不安なくグランプリ初戦を迎えられる」と力を込めた。