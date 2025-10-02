¡Úµð¿Í¡Û£Ã£ÓÀèÈ¯¿ØÉÔÂ¤ÎÉÔ°Â¡Ä2023Ç¯¥í¥Ã¥Æ¤âÁªÂò¤·¤¿à¥¦¥ë¥È¥é£Ãá¤Î´ñºö¤Ç²ò¾Ã¤â
¡¡µð¿Í¤¬£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£µ¡½£²¤Ç¾¡Íø¡£º£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦»³ºê¤¬£²²óÌµ¼ºÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢£²ÈÖ¼ê¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¸Í¶¿¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¡¢£³²óÌµ¼ºÅÀ¤ÈÄ´À°ÅÐÈÄ¤ÎÎ¾Åê¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¹¥Åê¡£ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤ËÃæ»³¤ÎÀèÀ©£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ê¤ÉÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç°ìµó£µÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢£³ÈÖ¼ê°Ê¹ß¤Îµß±ç¿Ø¤â¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¡½À¾´Ü¡½Ê¿Æâ¡½µÜ¸¶¤È·×£´Åê¼ê¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ï¤Ê¤é¤º£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤â¡¢º£¸å¤Ï£Ã£Ó¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÌÜ»Ø¤·Àï¤¤¤ÏÂ³¤¯¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤¬½Å¤¯ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼¡¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡££³°Ì¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²¼¹î¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë°¤Éôµð¿Í¡£¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÅê¼ê¤Î±¿ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Î£±¿Í¤Ï¡Ö£Ä£å£Î£Á¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥¦¥Á¤ÏÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò·×»»¤Ç¤¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¿ô¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Í¥Ã¥¯¡£Ã»´ü·èÀï¤È¤Ï¸À¤¨¤É¡¢¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ÐÀï¤¤¤ÏÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¡¢¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤«¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¤¤ëÅê¼ê¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¼êµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆñÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ù¤¯¡Ö¥¦¥ë¥È¥é£Ã¥×¥é¥ó¡×¤âÉâ¾å¤·¤½¤¦¤À¡£ÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¤òÁÈ¤àÆü¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬ÂÇ¼Ô¤Ò¤È²ó¤ê¤Ç¤âÅê¤²¤Æ¤µ¤¨¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¶¯ÎÏ¤Êµß±ç¿Ø¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤É¤¦¤¢¤ì¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀµ¿¿ÀµÌÃ¡¢ÁíÎÏÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤È¶ÄÅ·¹ðÇò¡£²áµî¤Ë¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤Î¥í¥Ã¥Æ¤¬£Ã£Ó»Ë¾å½é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¤òÁªÂò¤·¤¿»öÎã¤â¤¢¤ë¤¬¡¢°ÛÎã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÀª¡õ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÊýÄø¼°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÄÃæ±Í¤äÃæÀî¡¢Á¥Ç÷¤Ê¤Éµß±ç¿Ø¤ÏËÉÙ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤¦µð¿Í¡£¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤â¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£