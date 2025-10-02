ÆâÆ£Å¯Ìé¤¬¿·¥Ñ¥ì¥Ï²ÃÆþ¤Î¿¿ÁêÌÀ¤«¤¹¡¡¿Íºà°éÀ®¤Ë¡Ö¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿´¶¤¸¡×
¡¡¸µ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£³¡Ë¤¬¡¢¿·¥Ñ¥ì¥Ï²ÃÆþ¤Î¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££¹·î£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¤«¤é¤Î²¤½£±óÀ¬¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢±Ñ¹ñ¤Ç£´»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¤¿£Ì£Ô£Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥í¥¤¥¹¡Ê£²£°¡Ë¤¬¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¹çÎ®¡£ÆâÆ£¤Ï¤½¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¸ÅÁã¡¦¿·ÆüËÜ¤ÎÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£Â£Õ£Ó£È£É¤È¤È¤â¤Ë²¤½£±óÀ¬¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿ÆâÆ£¤Ï¡¢µ¢Ï©¤Ç¾è¤ê·Ñ¤®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤ÆÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëö¡¢£±ÆüÁáÄ«¤Ë°ì¿Í¼ä¤·¤¯µ¢¹ñ¡£µ¼Ô¤ò¶õ¹Á¤Ë¶ÛµÞ¾·½¸¤¹¤ë¤È¡¢À»ÃÏ¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºÇ¶á¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÏ¢¹Ô¤·¤¿¡£
¡Ö¿·ÆüËÜ¤ò¼¤á¤Æ¤«¤é»î¹ç¿ô¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£º£²óÏ¢Àï¤·¤Æ¤ß¤ÆÂÎ¤ÎÄË¤ß¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬²û¤«¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¡£¤³¤ì¤Ç¤³¤½¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¯¤Þ¤¿»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤»¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¹ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤ÎÊý¡¹¤ËÀ¸¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¥Á¡¼¥º¥«¥ê¡¼¥È¡¼¥¹¥È¤ËÀå¸Ý¡££±£°·î¤Ë¹á¹Á¡¢£±£±·î¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Î»î¹ç¤¬È¯É½ºÑ¤ß¤Ç¡¢º£¸å¤â¥¢¥¸¥¢¡¦²¤½£¤òÃæ¿´¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î±óÀ¬¤Ç¤Ï¡¢¿·¥Ñ¥ì¥Ï¤Î¥í¥¤¥¹¤¬£Ì£Ô£Ê¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó½Ð¿È¤Î£²£°ºÐ¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¡¦£Ò£Ð£×¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ç¯¤Î¿·±Ô¤À¡£¡Ö£··î¤Ë±Ñ¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë£Â£Õ£Ó£È£É¤¬Èà¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²¶¤â¸«¤Æ¡¢²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥«¥¦¥È¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¸½ºß¤ÏÆüËÜ¤Ë¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÎý½¬À¸¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¾¯¿ô¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¥Ñ¥ì¥Ï¤òºî¤Ã¤Æ¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãç´Ö¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤âÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¿·¤·¤¤Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¿Íºà°éÀ®¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¸½ÃÊ³¬¤Ç¹ñÆâ¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆâÆ£¤À¤¬¡¢¸ÅÁã¤Î¿·ÆüËÜ¤Î¾ðÊó¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃª¶¶¹°»ê¤¬Ã¯¤È°úÂà»î¹ç¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£²¶¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤³¤ÎÁª¼ê¤Ç¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÍèÇ¯£±¡¦£´¥É¡¼¥à¤Ç°úÂà¤¹¤ëÃª¶¶¤ËÇ®»ëÀþ¡£¡Ö¤¿¤À¤³¤ÎÏÃÂê¤Ï¿ô¤«·î¸å¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢´íµ¡´¶¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£º£°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÃª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà»î¹ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÃ¯¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤À¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ä¤Þ¤¢¼¤á¤¿²¶¤¬¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¡¢ËÜÅö¤Ë°ìÂÎ¤É¤Î¸ý¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ëÈ¯¸À¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤½ª¤¨¤¿ÆâÆ£¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤³¤³¤ÎÆ¦²Û»Ò¤Ã¤Æ°ìÅÙ¿©¤Ù¤ë¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡Ä¡£¥ì¥¸¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ë¥ä¥ÄÇã¤Ã¤ÆÍè¤ë¤«¤é¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÎ¥ÀÊ¡£¤·¤«¤·¡¢°ì¸þ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤ÏÅÁÉ¼¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¡£