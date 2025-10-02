µµÅÄµþÇ·²ð¤Î¼¡Àï¤Ç¾¡ÇÔÍ½ÁÛ³ä¤ì¤ë¡Ö¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢µþÇ·²ð¤¬¾¡¤Ä¡×¡Ö¥«¥·¥á¥í¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¡×
¡¡¸µÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ç£×£á£ë£å£Ò£é£ó£å²ñÄ¹¤ÎÏÂµ¤¿µ¸ã»á¤¬£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡ÖÏÂµ¤¿µ¸ã¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥¢¥¸¥à²ñÄ¹¤Îà¤¢¡¼¤ä¤óá¤³¤ÈÀÖ°æ¾ÍÉ§»á¤ÈÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¸µÀ¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦µµÅÄ¶½µ£»á¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ó¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¶½¹Ô¡Ö£Ó£Á£É£Ë£Ï£Õ¡ß£Ì£Õ£Ó£È¡×¤¬£²£µÆü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥¥ë¥®¥¹Âç²ñ¤Ç¡¢¸µ£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥¸¥ç¥ó¥ê¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬µµÅÄµþÇ·²ð¡Ê£Í£Ò¡Ë¤È£µ£¸¥¥í·ÀÌó£±£°²óÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÖ°æ»á¤Ï¡Ö£µ£¸¥¥í·ÀÌó¡£¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Î´Ö¡£¥«¥·¥á¥í¤«¤é¤·¤¿¤é¡ÊµþÇ·²ð¤È¤Ï¡Ë¿ÈÄ¹£±£³¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤º¹¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤â¤È¤â¤È¥Õ¥é¥¤¤È¤«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤À¤«¤é¡£¤è¤¯°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¡£¡Ö¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢µþÇ·²ðÁª¼ê¤¬¥«¥·¥á¥í¤Ë¾¡¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤è¡×¤È¥º¥Ð¥êÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÏÂµ¤»á¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢¥«¥·¥á¥í¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¹â¤¤¤«¤é¡£ÇúÈ¯ÎÏ¤Ï¡Ä¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¤È¡¢ÀÖ°æ»á¤Ï¡Ö£µ£¸¥¥í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ê¥«¥·¥á¥í¤Ï¡ËÎý½¬¤·¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤è¡£¡Ê¼çÀï¾ì¤¬¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥à¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤»¤á¤Æ¥Õ¥§¥¶¡¼¤Ë¾å¤²¤Æ°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤òÂÔ¤Ä¤È¤«¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ç¥Õ¥§¥¶¡¼¤Ë¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ì¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡£¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢µþÇ·²ðÁª¼ê¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£ÂÎ³Êº¹¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡££µ£¸¥¥í·ÀÌó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µþÇ·²ðÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ÎÂÎ½Å¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÏÂµ¤»á¤Ï¡Ö²¶Åª¤Ë¤Ï¡ÊµþÇ·²ð¤¬¡Ë¥Í¥ê¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡Ä¡£¤½¤³¤ÎÂÎ³Êº¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡¢¥Í¥ê¤ÈµþÇ·²ð¤â¡£¤â¤È¤â¤È¥Í¥ê¤â¥Ð¥ó¥¿¥à¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¥«¥·¥á¥í¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤Ç¡ÊÍÍø¡Ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£