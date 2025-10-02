米大リーグのポストシーズン（PS）が日本時間1日、開幕。3回戦制のWCS第1戦が行われ、ナ・リーグはカブス（中地区2位）が鈴木誠也（31）の活躍などでパドレス（西地区2位）を3-1で下し、白星スタートを切った。

「5番・右翼」でスタメン出場した鈴木は0-1の五回、相手先発の右腕ピベッタに対し、カウント2-1から152キロの直球を中堅スタンドに叩き込む同点のPS第1号。これでレギュラーシーズン終盤からの連続試合本塁打を「5」に伸ばした。これまで4戦連続本塁打を放ってPSを迎えた選手は鈴木で4人目。初戦で一発を放ったのは史上初めてだという。

勢いが止まらない鈴木は「球場の雰囲気がすごかった。自分が思っている以上の力が出て、周りの人たちに打たせてもらった本塁打なので、すごくうれしい」と話した。

ア・リーグはタイガース（中地区2位）がガーディアンズ（同1位）に2-1で先勝した。

レッドソックス（ア・リーグ東地区3位）の吉田正尚（32）はヤンキース（同2位）戦のスタメンを外れた。

◇ ◇ ◇

鈴木といえば前半戦で打点トップをマークしながらも球宴に落選するという屈辱を味わっている。いったいなぜ落ちたのか。米メディアも憤慨した「まさかの理由」とは何か。あの時、何が起きていたのか。

