※経済指標

＊ADP雇用統計（9月）21:15

結果 -3.2万人

予想 5.1万人 前回 -0.3万人（5.4万人から修正）



＊ISM製造業景気指数（9月）23:00

結果 49.1

予想 49.0 前回 48.7



＊米製造業PMI（9月・確報）22:45

結果 52.0

予想 52.0 前回 52.0



米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30

原油 ＋179.2万（4億1655万）

ガソリン ＋412.5万（2億2069万）

留出油 ＋57.8万（1億2358万）

（クッシング地区）

原油 －27.1万（2347万）

＊（）は在庫総量



※発言・ニュース

＊米最高裁、トランプ大統領の即時解任要求を退ける

米連邦最高裁判所は１日、クックＦＲＢ理事の即時解任を認めるよう求めていたトランプ大統領の要求を退けた。ＦＲＢへの影響力拡大を狙っているトランプ大統領にとっては打撃となる。



＊トランプ大統領、４週間以内に習主席と会談へ 議題は大豆

トランプ大統領は、中国の習近平国家主席と４週間以内に会談すると自身のＳＮＳに投稿した。大豆が主要な議題になるという。



＊米労働省、明日の米新規失業保険申請件数は公表見送り

米労働省報道官は、政府機関閉鎖による影響で明日に予定されていた米新規失業保険申請件数（週次）は公表されない見通だと発表した。



＊トランプ政権、ニューヨーク市のインフラ事業に充てられる約１８０億ドルの資金を凍結

トランプ政権は本日、ニューヨーク市のインフラ事業に充てられる約１８０億ドルの資金を凍結した。理由は、資金が違憲なＤＥＩ原則に基づいて流れることがないようにするためだと説明している。



＊自民総裁選後の次期首相、１５日にも選出へ

政府、自民党は、石破首相の後任を選出する臨時国会について、１５日を軸に召集する方向で調整に入った。同日中に首班指名選挙を行い、新内閣が発足する見通し。



＊Ｇ７、対ロシア制裁の大幅強化で合意に近づく

Ｇ７は、ウクライナでの戦闘を終わらせようとしないロシアに対して、制裁を大幅に強化することで合意に近づいている。

