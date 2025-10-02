µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤é¤«¤é£²£µ£°¾¡´üÂÔ¤µ¤ì¡Ö¤½¤ì¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡×
¡¡»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±Æü¡¢ºÇ½ªÀï¸å¤ÎµÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÆ±³ØÇ¯¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤«¤éÌ¾µå²ñ¥Ö¥ì¥¶¡¼¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡£Ê¼¸Ë¡¦º«ÍÛÎ¤¡Ê¤³¤ä¤Î¤µ¤È¡Ë¾®»þÂå¤«¤é¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡£Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éµå»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤àÌ¾µå²ñ¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëü´¶¤Î»×¤¤¤ÇÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¡£¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Îº«ÍÛÎ¤¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÅê¼ê¡¦ºäËÜ¡½Êá¼ê¡¦ÅÄÃæ¾¡×¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿£²¿Í¡£ºäËÜ¤Ï£²£°Ç¯¤Ë£²£°£°£°°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤ÆÀè¤ËÌ¾µå²ñÆþ¤ê¡£¥×¥í£±£¹Ç¯ÌÜ¤ÇºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡ÖÇ¯¾å¤ÎÊý¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤µ¤«Æ±µéÀ¸¤«¤é¥Ö¥ì¥¶¡¼¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¡£¥ì¥¢¡¢ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê·Á¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿£¹·î£³£°Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç£¶²ó£²¼ºÅÀ¡£¶â»úÅã¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¿²¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èè¤ì¤ÆÌ²¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Î¾¿Æ¡¢¤Þ¤¤É×¿Í¤È¤ÏÅÐÈÄ¸å¤Ë¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤»¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¡Ê´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ï¤¹¤°¤Ë¿²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ê¤ã¡¢ÌëÃÙ¤¤¤«¤é¡×¤È¥Ñ¥Ñ¤é¤·¤¯ËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÎý½¬¤«¤é¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬£²£°£°¾¡Ã£À®¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¤Ê¤É½ËÊ¡¥à¡¼¥É°ì¿§¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÎòÂå¤Î°Î¶ÈÃ£À®¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹õÅÄÇî¼ù»á¤È¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹»þÂå¤ÎÆ±Î½¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤«¤é¤â±ÇÁü¤Ç½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤«¤é£²£µ£°¾¡¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾å¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¡ÖÄ¹¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾ï¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£½Å°µ¤«¤é¾¯¤·¤À¤±²òÊü¤µ¤ì¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë
¡¡¡»¡ÄÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬ÅÄÃæ¾¤ÎµÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤·¤ÆÅê¼ê¡¦ÅÄÃæ¾¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìó£·Ê¬´Ö¤ÎÆÈÃÅ¾ì¤Ç¾Ð¤¤¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡££²£°£°¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤éÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¡¼·¯¡¢¥ª¥ì£¶·î¤«¤é£³²ó¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ª¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¸À¤¦¤È¤¤¤Æ¡£Ìîµå³¦¤ä¤«¤éÃÎ¤é¤ó¤«¤â¤·¤ì¤ó¤±¤É¡¢¥ª¥ì·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÏË»¤·¤¤ÃË¤Ê¤Î¤è¡£Çä¤ì¤Æ¤ë¤Î¤À¤±¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤¢¡¢£·¡¢£¸·î¤´¤íÆâÌî¼ê¤Ï¤¢¤ó¤Þ¥¨¥é¡¼¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤â¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ª½Ë¤¤¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£