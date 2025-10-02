阪神・藤川球児監督（４５）が１日、甲子園球場で全体練習を見守り、レギュラーシーズン最終戦となる２日・ヤクルト戦（甲子園）で有終の美を飾ると意気込んだ。

「クライマックスシリーズはチケットを手に入れることも大変だろうから、明日で最後ですから、いい一日になればいいですね」。先発は最高勝率に加えて最多勝、最多奪三振のタイトルも狙う村上。試合後には原口の引退セレモニーが予定されており、見どころ満載のラストゲームとなる。

もう一つの注目は佐藤輝の「４０本塁打、１００打点」だ。「達成できればいいし、できなければ来年以降の糧になる」と指揮官。ただ、本塁打は大台にリーチをかけてから４試合足踏みが続く。「彼もこの何試合かホームランに少しこだわりがあったかもしれない。そういうのが打線の流れを難しくさせるから、彼は彼で大変だったんじゃないですか」。指揮官は理解を示しつつ、報道陣から打順を上げるプランを問われると、「その方がいいんですかね」と打順変更に含みを持たせた。

「それもありだね。野球の形を壊すってことですよね。村上の勝ちもかかってるし、そうなると…。まあ、その辺りは自分が決めることですから（笑）。それでうまく回るか考えてみましょう」

開幕前日に今季のキーマンに指名したように、佐藤輝の活躍とともに駆け抜けた１年。最後は豪快な一発を見たい。指揮官は心待ちにしている。