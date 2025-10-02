¹Åç¡¡ÅÄÃæ¹Êå¡¢¾¾»³ÎµÊ¿¤é8¿Í¤ÎÀïÎÏ³°È¯É½¡¡¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó2¿Í¤Ï¸½ÌòÂ³¹Ô´õË¾
¡¡¹Åç¤Ï1Æü¡¢ÅÄÃæ¹ÊåÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¡¢¾¾»³ÎµÊ¿³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤é8Áª¼ê¤ËÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤»Ý¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£16¡Á18Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î2¿Í¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¡¢ÎëÌÚÀ¶ÌÀµåÃÄËÜÉôÄ¹¤ÈÌÌÃÌ¡£¾¾ÅÄ¸µ¡Ê¤Ï¤¸¤á¡Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¸åÆü¡¢²þ¤á¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½Ð¸þ¤¯Í½Äê¤Ç¡¢µ¢ÅÓ¤Ë½¢¤¯ºÝ¤Ë¤Ï2¿Í¤È¤â¡Ö¤Þ¤¿¸åÆü¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤À¤±¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ïº£µ¨¡¢1·³¤Ç14»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï62»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦333¡£ËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö°ìÈÖÆ°¤±¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤Þ¤À¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ï23Ç¯¤ËÂåÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¡¦380¡¢21ÂÇÅÀ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢18Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï1·³½Ð¾ì¤Ê¤·¡£¡Ö¤Þ¤À¸½Ìò¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡»¡Ä±§Áð¤Ï¡¢¹Åç¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¤ò¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ë¡Âç¤«¤é19Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¥×¥í1¹æ¤Ï21Ç¯6·î5Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ÎÅÄÃæ¾¤«¤éÊü¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¹øÄË¤Ê¤É¸Î¾ã¤Ëµã¤«¤µ¤ì¡¢º£µ¨¤Ï1·³¾º³Ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤ÏÂÎ¤âµ¤»ý¤Á¤âÀ¨¤¯¸µµ¤¡£¾¡Éé¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡¡¡»¡ÄÀ¼¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿ÃæÂ¼·ò¤Ï¡¢4Ç¯ÌÜ¤ÎÄÌ¹ð¤ò¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·é¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤«¤é21Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°ÌÆþÃÄ¡£½Ð¾ì63»î¹ç¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿1Ç¯ÌÜ¤«¤é½ù¡¹¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¸º¤ê¡¢º£µ¨¤Ï4»î¹ç6ÂÇ¿ô¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂÇÎ¨¡¦283¡¢5ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡Ö¤â¤·¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò¶¯¤¯´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡»¡Ä²ÏÌî¤Ï¡Ö³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Ä¾ÀÜ¸À¤ï¤ì¤ë¤È²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¹ÎÍ½Ð¿È¤Ç¡¢Âçºå¥¬¥¹¤«¤é22Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£Ãæ·Ñ¤®¤ÇÄÌ»»21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢24Ç¯5·î25Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤Ï¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¸Î¾ã¤Ç1·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤·¡¢¿·°æ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦3Ç¯´Ö¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡Ê¿´¤¬¡ËÀ°Íý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È½Ï¹Í¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¢§¾®ÎÓ¡Ê20Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢º£µ¨¤Ï°éÀ®¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡Ëº£Ç¯¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤ò1Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âÌîµå¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¡£
¡¡¢§ÀÖÄÍ¡Ê23Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡Ë´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£À®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤ä¤á¤º¤Ë¡¢Îý½¬¤ò¤ä¤á¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£