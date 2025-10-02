阪神は１日、佐藤蓮投手（２７）、川原陸投手（２４）、渡辺諒内野手（３０）、野口恭佑外野手（２５）と育成選手の鈴木勇斗投手（２５）、森木大智投手（２２）、ホセ・ベタンセス投手（２５）に対して、来季の契約を結ばないことを伝えたと発表した。森木は２１年度ドラフト１位で入団。２２年に２試合に登板したが、今季から育成選手となっていた。中学時代に軟式で１５０キロを計測し、怪物と騒がれた右腕は、わずか４年でタテジマを脱ぐ。

期待されてきた“ドラ１”は、才能を開花させられないまま阪神を去ることになった。森木は球団事務所を訪れ、チームメートや関係者にあいさつ。前向きな表情で報道陣の前に立った。

「ある程度、予想はしていたので。驚きはしましたけど、しっかり受け止めて。まだまだ野球をしたいと思っているので。これからの人生につなげていきたい」

高知中時代には軟式で異例の１５０キロを計測し、一気に注目を浴びた。高知高では甲子園に出場できなかったが、最速１５４キロを計測。市和歌山・小園（現ＤｅＮＡ）、ノースアジア大明桜・風間（現ソフトバンク）とともに“高校ＢＩＧ３”と称され、２１年度ドラフト１位で阪神から指名を受けた。

しかし、アマ時代に評価されていた能力を、プロでは発揮しきれなかった。新人だった２２年には、８月２８日・中日戦（バンテリン）でプロ初登板初先発した。６回４安打３失点でプロ初黒星を喫したが、五回まで１安打で最速１５４キロを計測。大器の片りんを見せつけるデビューを飾った。

しかし、２度目の先発となった９月１０日・ＤｅＮＡ戦（横浜）は２回２／３を５安打５失点。以降は１軍での登板機会がなく、２軍暮らしが続いた。「１年目は怖いもの知らずで、どんどん打者と勝負して楽しんで投げられていたけど、いろんなことが見え始めて、ちょっとずつ矢印が自分の方向に向き過ぎてしまった」。課題となった制球難の克服に注力した結果、悪循環に陥った。

４年目の今季は育成選手となった。ウエスタンでは１４試合で０勝０敗、防御率１３・８１。１４回１／３を投げ、２４四死球と苦しんだ。「本当に４年間、結果が出なかったので、それが一番かな」と悔しい思いを吐露した。

それでも目は光りを失っていなかった。「１軍で先発ローテを守るというのが、（目標として）僕の中ではあったので、絶対にやりたい」。トライアウトを含め、今後も現役続行を模索していく方針。「貪欲というか、がむしゃらにやりたい」。新天地を見据えて２２歳は腕を振り続ける。

◆森木 大智（もりき・だいち）２００３年４月１７日生まれ、２２歳。高知県出身。１８４センチ、９４キロ。右投げ右打ち。高知高では１年春の四国大会からベンチ入り。３年夏は県大会決勝で明徳義塾に敗れ、３年間で甲子園出場はかなわず。２１年度ドラフト１位で阪神入団。通算成績は２試合で０勝２敗、防御率６．２３。