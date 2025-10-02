海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにザ・プラン9のお～い！久馬と浅越ゴエを迎え、ミルクボーイが粋な路地裏グルメを紹介する「ミルクボーイの粋な大人になりたい」と、新企画「サバンナ八木の大人の真剣ノート塾」をテーマにお届けする。

アラフォーのミルクボーイが粋な大人を目指す好評企画「ミルクボーイの粋な大人になりたい」。今回は、1年ぶりとなる“裏路地グルメ”編。関西の名だたる人気雑誌の編集者から提供された情報をもとに、ワンランク上のかっこいい大人が通う路地裏の名店を訪ね、旬の食材を使った“秋を感じられる粋なメニュー”を味わう。

「あまから手帖」の江部編集長が教えてくれたのは、大阪・福島にあるお店。「光るダチョウの卵が出迎える」という謎のヒントを手がかりに路地裏をさまよったミルクボーイは、たしかに“ダチョウの卵”に見えなくもない物体が光を放つ一軒家を発見する。そこは、ご夫婦が営むイタリアンレストラン。秋のオススメ食材「トリュフ」の芳醇な香りが「一番合う」というイチオシは、超シンプルなあのメニューで…。粋な大人を虜にする、トリュフによく合う意外な料理とは？

「Meets Regional」編集部の橋本さんがオススメするのは、同じく福島にある隠れ家中華。ヒントの看板などを頼りに路地を進むうち、「僕、ここ来たことある！」と何かに気づく駒場。実はこのお店、ミルクボーイとはただならぬご縁が…!? そんなこちらでいただく秋グルメは、旬のアサリを使った創作中華。なんとも不思議な真っ黒な料理の正体とは？ そして、これに合わせてオーダーすると、粋な大人の仲間入りができるというマル秘メニューは？

「SAVVY」の編集長・秦さんが教えるのは、大阪・天満の粋なお店。どう読んでいいやら迷う不思議な文字が書かれた“ちょうちん”が目印の立ち飲み屋さんで、店主自慢の一風変わった創作料理が楽しめるという。1品目のメニューは「ネギま」。焼き鳥の“ねぎま”をイメージしていた2人は、それとはまったく似ても似つかない見た目の料理に度肝を抜かれ…。さらに、秋の味覚のサンマを使った豪華な一皿や、粋なネーミングセンスが光るパスタなどを堪能！

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。