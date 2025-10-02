『クレヨンしんちゃん』では、2020年以来5年ぶりに主題歌が変更。今週10月4日（土）の放送から、FRUITS ZIPPERの最新曲『はちゃめちゃわちゃライフ！』が主題歌になる。

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK ©ASOBISYSTEM Co., Ltd.

FRUITS ZIPPERは、月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエルによる7人組のアイドルグループ。

2022年4月にリリースした2nd配信シングル『わたしの一番かわいいところ』がTikTokを中心に話題となり一気にブレイクし、2025年3月時点でTikTok総再生回数30億回を突破。2023年には第65回日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。2026年2月1日に初の東京ドーム公演を開催予定と、まさに今最も勢いに乗る新星だ。

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK ©ASOBISYSTEM Co., Ltd.

今回、FRUITS ZIPPER×『クレヨンしんちゃん』の夢のコラボにメンバーも大興奮。『はちゃめちゃわちゃライフ！』に込めた想いを、

「しんちゃんが大好きな人も、FRUITS ZIPPERが大好きな人も、楽しめる要素が詰まっています。聴くたびにいろいろな魅力が発見できると思うので、長く愛してほしいです！」（鎮西）

「小さい頃に聴いていたしんちゃんの曲って今でも耳に残っています。今、テレビを観ている小さい子どもたちが将来、私たちの曲を口ずさんでくれたらいいな！」（仲川）

「毎週、毎週、『クレヨンしんちゃん』がみんなの《待ち合わせ場所》のようになってほしいという想いを込めました！」（松本）

などとアピールしている

◆しんちゃんと初対面「実際に会えて感動！」

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK ©ASOBISYSTEM Co., Ltd.

今回の主題歌起用を前に、FRUITS ZIPPERとしんちゃんが初対面をはたした。

スタジオにしんちゃんが現れると、メンバーは口々に「カワイイ!!」と歓喜の嵐に。

「幼い頃からずっとテレビで観ていましたので、実際に会えて感動しています！」（櫻井）

「小さい頃は同じ年のやんちゃな男の子として観ていましたが、今は、《おねいさん》としてしんちゃんに接したほうがいいのかな（笑）？」（真中）

「まるで、しんちゃんのお話の中に入ったみたいな気分！」（松本）

「たしかに、不思議な感覚（笑）！」（早瀬）

と喜びを爆発させる。あらためて『クレヨンしんちゃん』の魅力を尋ねると、

「国境を越えて、言葉が通じなくても面白さが伝わるところです！」（早瀬）

「誰とでも仲良しで明るく、楽しい気持ちにさせてくれます！」（松本）

「愛する人のために頑張る人間らしい一面にいつも勇気をもらっています！」（仲川）

「大人になって見ると、しんちゃんの言葉が胸に刺さったりします。深いんですよね！」（鎮西）

などと絶賛。これにはしんちゃんもモジモジと少し照れた様子に。最後には全員でハートマークをつくり集合写真を撮影するなど、和気あいあいとした時間を過ごした。