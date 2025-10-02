10月10日よりTBS系で放送がスタートする、波瑠と川栄李奈がW主演を務める金曜ドラマ『フェイクマミー』の主題歌をちゃんみなが担当することが発表された。

参考：波瑠×川栄李奈のW主演には信頼感がある 『フェイクマミー』は2人の“等身大”の女性像に期待

本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』をドラマ化するファミリークライムエンターテインメント。正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子どもの未来のために“母親のなりすまし”という禁断の契約を結ぶ。

W主演を務める波瑠と川栄のほか、向井康二（Snow Man）、中村蒼、池村碧彩、田中みな実、笠松将、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミが出演する。

主題歌はちゃんみが本作のために書き下ろした「i love you」。人生のフェーズが様々に変わっていく中で“愛”について改めて向き合って描かれた「うまく出来てない、よね」と自問するように歌い、幾重にも重なったコーラスが印象的なちゃんみなの新境地ともいえる楽曲となっている。本楽曲は、ドラマ放送開始日でもある10月10日より配信スタートを予定している。なお、ちゃんみながTBSドラマの主題歌を担当するのは初となる。

コメント●ちゃんみな今回お話をいただいて、いま自分が思う“愛”のかたちと改めて向き合い楽曲を紡ぎました。小文字の「i」が、大文字の「I」より今の気分に寄り添っているように感じます。「i love you」という普遍的なタイトルが相応しい一曲とともにドラマが進んでいくのが楽しみです。

●波瑠日々撮影をしながらこの曲を聴くと、一緒にお芝居をしている川栄さんと池村さんの顔が自然と浮かんできます。そして自分が大切にしているものに、いつでも100％の愛を伝えられているのか、自分の理想とする自分でいられているのか…少しだけ自分を責めてしまう時に、もうひと頑張りしたくなる光が見えたような気がします。茉海恵といろはのためなら自分を差し出せる薫の愛のように、現場をあたたかく照らす存在になれたらと思いました。

●川栄李奈『フェイクマミー』で重要な「大切な子供を守る」というテーマに寄り添った歌詞に、温かく包んでくださるちゃんみなさんの歌声が合わさってこのドラマがより素敵なものになるんだなと感じました。また、母として共感できる部分が多くちゃんみなさんにしか書けない素晴らしい歌詞だなと思いました。

（文＝リアルサウンド編集部）