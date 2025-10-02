「冗談でしょ、コートジボワールがFIFAランク40位台って」おそらく“異物混入”となるポット3。W杯抽選会で日本代表は強豪を避けられるか【森保ジャパン】
北中米ワールドカップの各大陸予選が佳境を迎えたタイミングで注目されはじめているのが、本大会抽選会（現地時間12月５日からアメリカ・ワシントンのジョン・F・ケネディ・センターで開催）でのポット分けだ。第１ポットの12か国は？ 日本はポット２に入れるのか？ そうした話題で盛り上がっている。
北中米ワールドカップは出場48か国で争われる。まずは「12グループ×４か国」でリーグ戦が行なわれ、勝ち上がった32チームで決勝トーナメントを戦う。“優勝宣言”した日本にとってはグループリーグでどこと対戦するかは重要なポイントで、だからこそ森保ジャパンのファン・サポーターはポット分けへの関心度が高い。
ポット分けは基本的にFIFAランクの順位で決まる。開催３か国と同ランクの上位９か国がポット１に、その次の上位12か国がポット２というように振り分けられていく。ここで注視したいのが、ポット３である。
単純計算ではFIFAランク25位〜36位（９月18日現在）までがポット３に該当。そこにはノルウェー（31位）、エジプト（35位）がいて、その順位の下にはパラグアイ（37位）、コートジボワール（44位）など実力国も控える。パラグアイはすでに本大会出場を決めており、アフリカ予選を戦うエジプトとコートジボワールは各組の首位をキープ。ノルウェーは欧州予選でここまで５戦全勝と圧倒的な強さを示す。この現状に、元Jリーガーでワールドカップ出場経験のある鄭大世氏は「冗談でしょ、コートジボワールが40位台って」と驚きを隠せない。
「強さとFIFAランクの順位がリンクしたい時はあります。自分が北朝鮮代表として戦った時もそういうケースはありましたから。確か当時は122位か123位で、明らかにその順位の強さじゃなかった。僕も戦っていて違和感がありました」
そうした経験を踏まえて鄭大世氏は「ポット３に入る国の多くは、（FIFAランクの）順位と強さが一致しない」と推察する。日本がポット２に入った場合、ポット３の強豪を避けられるかは見どころのひとつになる。
ある意味“異物混入”のポット３の行方が抽選会の目玉となるか。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
