退陣が近づく中でも訪韓したのは、首脳の相互往来を軌道に乗せる狙いがあったのだろう。

日本の次期政権も、改善基調の日韓関係のさらなる発展に努めねばならない。

石破首相が韓国・釜山を訪れ、李在明大統領と会談した。

両首脳は、少子高齢化や首都圏への人口集中など、両国が抱えている共通の課題について、協議を加速させることで一致した。

また、北朝鮮の非核化に向け、日韓、日米韓で緊密に連携していく方針も確認した。

これらはいずれも８月下旬に李氏が来日し、首脳会談を行った際の合意事項でもあり、その点では目新しい成果とは言えない。

しかし、首脳同士による「シャトル外交」を短期間のうちに実施した意義は大きい。

前回の首脳会談以降、日韓間では協力が具体化しつつある。

中谷防衛相は先月、日本の防衛相として１０年ぶりに訪韓した。ソウルでの日韓防衛相会談では、自衛隊と韓国軍の関係を強化する方針で一致した。北朝鮮の核・ミサイルの脅威が高まる中、日韓で防衛協力を深めることは重要だ。

日本にとって韓国は、米中に次いで第３の貿易相手国だ。韓国にとっても日本は、半導体などの重要な輸出先である。両国間の人の往来も増え続けている。

日韓の両当局は意思疎通を重ね、重要なパートナーとしての関係を強化していくべきだ。

一方、両国間には歴史問題が横たわっている。李氏は慰安婦問題などについての過去の日韓合意を踏襲する考えだが、「国民感情の問題が残る」とも述べている。

首脳間の頻繁な会談は、両国民の心理的な距離を縮め、互いの立場の理解につながるだろう。

今回、首相が日韓関係の前進に努めたことは評価できる。ただ、残り少ない在任中に実績を残そうと焦っているのではないか、との指摘も出ているのが、戦後８０年に合わせた見解の発出である。

首相はこの見解について、閣議決定は見送り、あくまでも首相個人の「メッセージ」に位置づけようとしている。

だが、首相が発出する以上、他国が日本の方針と受け取る可能性は強い。内容次第では、中国などに歴史問題で揺さぶられる材料になりかねない。

終戦記念日から１か月半が過ぎたこの時期に、見解を出す必要があるのか。次期政権の外交に悪影響を与えるような事態は、首相も望んでいないはずだが。