トランプ関税がもたらす悪影響を今は何とかしのいでいるとはいえ、懸念材料は少なくない。

政府と日本銀行は日本経済の活性化に向け、必要な施策を練ってもらいたい。

日銀が９月の企業短期経済観測調査（短観）を発表した。企業の景況感を示す業況判断指数は、代表的な大企業・製造業で、前期より１ポイント高いプラス１４だった。２四半期連続の改善となる。

今回の短観は、日米関税交渉が妥結し、相互関税や自動車関税について、原則、１５％の税率が適用されてから初めての調査だ。

日本経済にとって最大のリスク要因だった関税を巡る不透明感が、一定程度、払拭（ふっしょく）されたことで、景況感の改善へとつながった。

大企業の業績は高水準で、日経平均株価は初めて４万５０００円台に乗せた。緩やかな景気回復の継続を確認できたと言えよう。

業種別では、輸出の比重が比較的高い製造業で、１６業種のうち９業種が改善した。「自動車」が２ポイント改善してプラス１０、価格転嫁が進んだ「造船・重機」は９ポイント上昇してプラス３６だった。

企業が前向きな投資と積極的な賃上げを続け、家計へと恩恵を広げていくことが大切だ。

ただし、警戒は怠れまい。当初の、甚大な打撃が及ぶ水準から下がったとはいえ、高関税が米国向け輸出にかかるのは変わらない。関税を輸出価格に転嫁できなければ、収益の圧迫要因になろう。

「鉄鋼」など景況感がすでに悪化した業種もある。政府は、資金繰りや生産網の再構築などへの支援策を急ぐべきだ。

一方、サービス業など内需関連が中心の大企業・非製造業はプラス３４と高水準を維持した。

とはいえ、長引く物価高で消費に弱さがみられることが懸念材料だ。「宿泊・飲食サービス」が１９ポイントも悪化しプラス２６だった。

物価高に賃上げが追いつかず、実質賃金は３年以上、安定的にプラスへと転換できていない。節約志向が強まり、外食を手控えていることなどがあるのだろう。

自民党の総裁選では物価高対策が主要な争点になっている。しかし、現金給付や減税策など当座の措置ばかりで、決め手となる政策は見えてこない。

新政権は、低所得者層などを効果的に支援する物価高対策を急ぐ必要がある。賃金を安定的に上昇させていくには、しっかりとした成長戦略が不可欠だ。日銀も短観を分析し、利上げ時期を丁寧に判断していくことが重要になる。