アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」が4日から、テレビ朝日「クレヨンしんちゃん」（土曜後4・30）の主題歌を務める。その初回となる放送を前に、グループと「しんちゃん」の集合写真が公開された。

2020年以来、5年ぶりに主題歌が変更となった「クレヨンしんちゃん」。今週4日の放送から、FRUITS ZIPPERの最新曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」が主題歌となる。

今回の主題歌起用を前に、なんとFRUITS ZIPPERとしんちゃんが初対面を果たした。スタジオにしんちゃんが現れると、メンバーは口々に「カワイイ！」と歓喜の嵐。櫻井優衣は「幼い頃からずっとテレビで観ていましたので、実際に会えて感動しています！」、真中まなは「小さい頃は同じ年のやんちゃな男の子として観ていましたが、今は、“おねいさん”としてしんちゃんに接したほうがいいのかな？」と笑った。

改めて、「クレヨンしんちゃん」の魅力について、早瀬ノエルは「国境を越えて、言葉が通じなくても面白さが伝わるところです！」、松本かれんは「誰とでも仲良しで明るく、楽しい気持ちにさせてくれます！」と語るなど絶賛。最後には、全員でハートマークを作り、集合写真を撮影するなど、和気あいあいとした時間を過ごした。

クレヨンしんちゃん公式YouTubeでは、「しんちゃんと以心伝心できるか！？ポーズ合わせゲーム」や「FRUITS ZIPPER がしんちゃんに突撃インタビュー！？」、そしてしんちゃんとFRUITS ZIPPERが収録後も仲良く遊ぶ様子を収録したメイキングダイジェストなどを続々と配信している。