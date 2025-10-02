万博考 レガシーを問う＜１＞

日本と１５８か国・地域が参加した大阪・関西万博は、１３日に閉幕する。

国境や立場を超え、延べ２５００万人超が集った半年間の祭典は、私たちに何を残したのか。万博のレガシー（遺産）について考える。

今回の参加国・地域数は、１９７０年大阪の７７、２００５年愛知の１２１を上回り、国内の万博では過去最多だ。外務省によると、万博に合わせて来日した海外の首脳級は約６０人で、石破首相との会談は４０回以上に上った。

ロシアの侵略を受けるウクライナは、参加表明が開幕５か月前になった。展示ブースでは、専用端末でバーコードを読み取ると、地下のシェルターにつくられた学校などの動画が映し出され、長期化する戦時下での生活を伝えている。

インナ・イリナ館長（４６）によると、ロシア人の来館者から「ウクライナで起こっていることは本当にひどいことだ」と話しかけられたこともあったという。イリナ館長は「各国のスタッフや首脳が連帯の意思を示してくれた。参加できて本当によかった」と振り返った。

◇

万博会場には９月末時点で一般来場者２２６９万人、スタッフら関係者３１２万人が訪れ、交流が生まれた。

巻き貝のようならせん構造とボヘミアンガラスが美しいチェコ館。建設を手がけた大末建設（大阪市）の村尾和則社長（６０）は１日、「大末Ｄａｙ」と銘打った音楽イベントを開催した。大末建設への感謝を込め、チェコ側が機会を設けてくれたのだ。

パビリオンは複雑な構造で難工事が必至だった。それでも引き受けたのは、万博にかけるチェコ側の熱意にほだされたからだ。チェコの職人も入って共同作業で作り上げた。「普通は建てたら終わり」だが、開幕後も各国要人が集まるイベントにゲストで招かれた。社員も毎日のように出入りして運営に関わっている。

村尾社長は「チェコの技術や文化、人となりを肌で感じることができた。世界と親身につながることができるのが万博だ」と実感する。チェコ産木材を日本で使うなど、今後もこの縁を生かしたいと考えている。

◇

外国人差別や排外主義の風潮が強まる中、相互理解を深める機会にもなった。

東京都港区の会社員（３４）は、西アフリカ・ブルキナファソの展示を見たのを機に、ＪＩＣＡ（国際協力機構）を通じて同国に５０００円を寄付した。

展示で目に留まったのは、軍服姿の大統領の写真だ。同国では２００万人超がイスラム過激派に家を追われ、大統領もクーデターで実権を握った軍人だと知った。遠い国の出来事がリアルに感じられ、寄付には「少しでもブルキナファソの人たちの力になりたい」との思いを込めた。

会場の中心で一つの円につながる大屋根リングのように、国と国、個人と個人を確かに結びつけた万博が幕を閉じようとしている。（大阪社会部 石見江莉加、深沢亮爾）