ÆÈÎ©¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¡¢»³¸ýÃÒ»ÒÉ×ºÊ¡¡·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¡È¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¡É
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ê62¡Ë¤È»³¸ýÃÒ»Ò¡Ê60¡ËÉ×ºÊ¤¬¡¢35Ç¯¶á¤¯½êÂ°¤·¤¿Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¸¦²»¡×¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬1Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ç¯Æâ¤Ç»öÌ³½ê¤òÎ¥¤ì¡¢2¿Í¤Ç²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²ÆÈÎ©¤¹¤ë¡£¶á¤¯Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡1988Ç¯¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ö½ã¤Á¤ã¤ó¤Î±þ±ç²Î¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬»³¸ý¡¢¤½¤ÎÄïÌò¤¬ÅâÂô¤À¤Ã¤¿¡£ÀßÄê¤Ï¤¤ç¤¦¤À¤¤¤À¤¬¡¢ÅâÂô¤ÏÃ¼Ìò¤À¤Ã¤¿¡£»£±Æ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸òºÝ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï92Ç¯¡£»³¸ý¤Î¼«Âð¤Ë2¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤¬¿¯Æþ¤·¡¢Éô²°¤Ë¤¤¤¿ÅâÂô¤¬·âÂà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¾×·âÅªÅ¸³«¤«¤Ä¡¢¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤ÈÇä¤ê½Ð¤·Ãæ¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÎø°¦¤È¤¢¤Ã¤ÆÅö»þ¤Î·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤âÂç¤¤¯¼è¤ê°·¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡·ëº§¸å¤Î98Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤Ø¤Î°¦¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÅâÂô¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼¡Ö¤Õ¤¿¤ê¡×¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¡È¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¤é²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤ÏÂ¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÅâÂô¤Ï²áµî¤ËËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ç¡ÖÉ×ÉØ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÍ§Ã£¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¤È°ì½ï¤Ë°û¤â¤¦¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ºÊ¤â´¿·Þ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤´¤¯¤Þ¤ì¤ËÊ¸¶ç¸À¤ï¤ì¤ë»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£