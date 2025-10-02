国土交通省は来年度、空き家対策の一環として、主要都市やその周辺にある住宅エリアを対象に、高齢世帯のみが暮らす住宅などを子育て世帯向けの住宅や施設に再生するモデル事業に乗り出す。

住み替えや施設入居などで空き家になる見込みの住宅の所有者らに、国が補助してリフォームしてもらい、住宅や託児所などとして活用する。都市部での空き家の増加を抑えるとともに、建築費が高騰する中で現役世代が住宅を取得しやすくする狙いだ。

総務省によると、放置状態の空き家は年々増えており、２０２３年は過去最多の３８５万戸に上った。国交省の調査によると、「８５歳以上のみ」が住む戸建て・集合住宅は、関東１都３県で２３年の計約３４万戸から３３年は約９４万戸に、近畿２府４県でも計約２１万戸から約５８万戸に増える見通しで、都市部を中心に空き家が急増する恐れがある。

国交省によると、モデル事業は、１９５０〜７０年代の高度経済成長期などに整備され、近い将来に空き家の増加が見込まれる主要都市やその周辺の住宅エリアで行う。同省と参加自治体が対象エリアを選定し、親族宅への住み替え、施設への入居などに伴い自宅が空き家になる予定の高齢世帯や、空き家の所有者に、国が補助して内外装のリフォームや水回りの修繕などをしてもらう。空き家の購入者による改装も補助の対象とする。

改装した住宅は、住宅市場を通じて販売し、現役世代や子育て世帯向けの住宅のほか、託児所や集会施設、子育て支援施設、ワークスペースなどとして活用してもらうことを想定している。事業は数年単位で実施し、同様の課題を抱える地域への拡大を目指す。

国交省の担当者は「建築費高騰などにより、一般的な子育て世帯が新築住宅を取得しづらい状況になっている。再生事業により空き家の増加を抑えるとともに、子育て世帯が暮らしやすい住環境の創出につなげたい」としている。同省は来年度予算の概算要求に事業費として数億円を盛り込んでいる。