¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Öi¡¡love¡¡you¡×¤¬TBS¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ë¡¡Æ±¶É¤Ç¤ÎÃ´Åö¤Ï½é
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê26¡Ë¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¶Ê¡Öi¡¡love¡¡you¡×¤Ç¡¢10Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëTBS¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬Æ±¶É¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¡£¡Öº£²ó¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¼«Ê¬¤¬»×¤¦¡È°¦¡É¤Î¤«¤¿¤Á¤È²þ¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤¤³Ú¶Ê¤òËÂ¤®¤Þ¤·¤¿¡£¾®Ê¸»ú¤Î¡Èi¡É¤¬¡¢ÂçÊ¸»ú¤Î¡ÈI¡É¤è¤êº£¤Îµ¤Ê¬¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Øi¡¡love¡¡you¡Ù¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Áê±þ¤·¤¤°ì¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£Âç¼ê´ë¶È¤Ç½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÌõ¤¢¤Ã¤ÆÂà¿¦¤·¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë²ÖÂ¼·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤¬¡¢¸µ¥ä¥ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Æü¹âçý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Êì¿Æ¶È¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¼çÂê²Î¡Öi¡¡love¡¡you¡×¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡È°¦¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿°ì¶Ê¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯½ÐÍè¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤è¤Í¡×¤È¼«Ìä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¡¢´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¥³¡¼¥é¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¿·¶ÃÏ¤È¤â¤¤¤¨¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥É¥é¥ÞÊüÁ÷³«»ÏÆü¤Ç¤â¤¢¤ë10Æü¤ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¤Ï¡ÖÆü¡¹»£±Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤È¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀî±É¤µ¤ó¤ÈÃÓÂ¼¡ÊÊËºÌ¡Ë¤µ¤ó¤Î´é¤¬¼«Á³¤ÈÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â100¡ó¤Î°¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¾¯¤·¤À¤±¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È´èÄ¥¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¸÷¤¬¸«¤¨¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÃÚ¤»¡Öçý³¤·Ã¤È¤¤¤í¤Ï¡Êçý³¤·Ã¤ÎÌ¼¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¼«Ê¬¤òº¹¤·½Ð¤»¤ë·°¤Î°¦¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸½¾ì¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¾È¤é¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Àî±ÉÍûÆà¤â¡Ö¡ÈÂçÀÚ¤Ê»Ò¶¡¤ò¼é¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿²Î»ì¤Ë¡¢²¹¤«¤¯Êñ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤è¤êÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Êì¤È¤·¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²Î»ì¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£