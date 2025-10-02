小久保工業所の「備蓄用おにぎり」

地震や豪雨災害などに備え、常温で長期保存できるおにぎりや麺、介護食として使える缶詰が注目されている。保存期限が近づいたら食べて、その分を買い足す“ローリングストック”として活用したい。（共同通信＝増井杏菜記者）

小久保工業所（和歌山県海南市）の「備蓄用おにぎり」は国産米を使用し、常温で5年保存できる。食べきりサイズの1個100グラムを個包装し、気密容器に密封して加圧加熱殺菌した。防腐剤は不使用で、水やお湯を足したり電子レンジで温めたりする必要がない。塩むすびとしょうゆ味の2種。20個入りが基本だが、お試し3個セットの参考価格は1500円前後。

アルファフーズ（東京）の「お米でできた麺で食べる 米めん」は、ケンミン食品（神戸市）と共同開発した。特殊製法を採用。光や酸素を通さないパウチ袋に入れることなどで常温で5年の保存が可能。つるつる、もちもちとした食感に仕上げた。しょうゆラーメン味やうどん味などの3種類、計9食のセットで販売価格は6500円。

メディア・グローブ（東京）の「ソフミール やわらか缶詰」シリーズは、高齢者などかむ力が弱まった人でも食べられる。東日本大震災の被災者の声をきっかけに開発。3年の長期保存ができる缶詰にした。広島県の特許技術を活用。具材の形を保ちつつ、歯茎でもつぶせる軟らかさにした。3種の味わいがあり「牛肉と根菜の旨煮」の販売価格は648円。（価格は変動することがあります）

アルファフーズの「お米でできた麺で食べる 米めん」

メディア・グローブの「ソフミール やわらか缶詰」シリーズ