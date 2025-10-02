俳優佐藤隆太（45）が阪神・淡路大震災をテーマにした舞台「明日を落としても」（11〜16日は兵庫県立芸術文化センター、22〜27日は東京・EXシアター六本木）に主演する。

演じるのは神戸の老舗旅館の社長・桐野雄介。1995年（平7）1月17日の震災で心の傷を抱え、人生に向き合って生きてきた。「雄介は、あの震災の日をきっかけに抱えた傷だったり痛みに、自分の人生をかけて向き合っていく。震災時の25歳と、現在の55歳を演じます」。本番に向けて、課題がある。「分かりやすいところで言うと関西弁。東京より先に神戸だから緊張感がありますね。喜劇じゃないから、笑いでごまかすってこともできない」と話している。

25歳と55歳を演じる。自身の年齢は45歳。「どこまで変化をつけるかは、自分で決められるところではない。演出家の栗山民也さんの中でどういう風な表現で見せていくか。行ったり来たりするので、どうやって見せるのかというのはすごく楽しみにしています」。 今回のテーマになる、阪神・淡路大震災が起きた時は中学3年生だった。「僕は東京にいたから直接に経験をしていない。だけど、テレビをつければ本当に大変なことになっているのは分かる。その実感が持てないところに、何かその歯がゆさとか恐怖心を覚えました」。その年の夏、友達と3人で神戸に行った。「野球部の男3人で甲子園に行ったんです。それで歩いてる時に、アスファルトとかの切れ目が見えた。いつもバカ騒ぎをしてるような仲良し3人だけど、本当に言葉が出ずに無言で歩いて行った景色が忘れられないです」と振り返った。

99年に宮本亞門が演出の舞台「BOYS TIME」で俳優デビュー。日大芸術学映画学科2年に在学中だった。「デビューが舞台ですから、やっぱり自分にとっては特別な場所ですね。その直後に連ドラの『池袋ウエストゲートパーク』だったので順調でしたね。ありがたいことだけど、ずっと自分の技量が足りてないんじゃないかとコンプレックスがありました。だから、まだ努力しないといけない」。45歳、まだ成長を続けている。【小谷野俊哉】

◆佐藤隆太（さとう・りゅうた）1980年（昭55）2月27日、東京都生まれ。99年（平11）舞台「BOYS TIME」で俳優デビュー。05年「絶対恐怖Boothブース」で映画初主演。08年TBS系「ROOKIES」で連続ドラマ初主演。179センチ。A型。