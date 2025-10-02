巨人が中日に快勝し、レギュラーシーズン最終戦を飾った。泉口友汰内野手（２６）は４打席連続出塁で出塁率を３割６分２厘１毛に上げ、リーグトップの小園（広島）をわずかに上回り、初タイトルに前進。また、２安打で打率を球団の２年目以内では１１年長野以来の３割に乗せた。チームは初回に５点を奪って３連勝で締め、今季は７０勝６９敗４分けの貯金１。１１日から２位・ＤｅＮＡとのクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（横浜）に臨む。

代走と交代し、ベンチへ戻る泉口の目に真っ先に飛び込んできたのは、両手を上げて喜ぶ仲間の姿だった。ナインや阿部監督とハイタッチすると、いつもはポーカーフェースの頬が緩んだ。「みなさんが喜んでくれるのが一番うれしいというのがずっとある。すごくうれしかったです」。６回無死一塁の第４打席でカウント３―１から外角高め直球を見極めて四球を選び、出塁率を３割６分２厘１毛に。広島・小園を６毛差でかわしてシーズン最終戦でついに、リーグトップに立った。

初タイトルに望みを残す条件は４打席４出塁。初回に四球、２回は右翼線上に落ちる二塁打。４回には一、二塁間をしぶとく破る右前安打で、打率も３割１厘まで上げた。「ここまで来たら３割で終わりたい思いはありました。本当に出来すぎです」。球団では１９年坂本以来、入団２年目以内に限れば１１年長野以来、１４年ぶりとなる“３割打者”が誕生した。「もう素晴らしいの一言ですね」と阿部監督をうならせる勝負強さで、高いハードルをクリアした。

心を軽くしてくれた言葉があった。初めてレギュラーとして駆け抜けたシーズン。弱音や泣き言を吐かない男でも、そのわずかな表情の変化に気づくのはいつも、亀井打撃コーチだった。試合前練習中にポン、と肩をたたき「大丈夫や」。泉口が「少しおかしくなったら修正してくれる」と信頼しきる亀井コーチは「しっかりやるヤツだから、いい時は何も言う必要はない。真面目だからね。気負いすぎることはないよと。それだけだよ」と精神面でも支えとなっていた。

「勝利に貢献することだけを考えてやって最後まで来た」。６月４日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で打率３割６厘に上げ、プロで初めてリーグトップに浮上。それも自宅に戻ってから愛妻に「首位打者になってるよ！」と声をかけられるまで気づかなかった。それほどまでに目の前の一打席に集中して積み上げた数字だ。

打席数、安打数はいずれもチームトップ。丸、岡本、吉川ら主力が離脱する中、シーズンを通して打線を支えてきた。タイトル獲得は２試合を残す小園、１試合を残す大山（阪神）の結果次第だが、打線の屋台骨を担い続けた背番号３５の貢献が色あせることはない。「ＣＳを突破して日本一を取れるように。頑張っていきたい」。最後の４打席で見せた集中力。短期決戦も勝負強い打撃に期待がかかる。（内田 拓希）