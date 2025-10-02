◆パ・リーグ オリックス１０―５西武（１日・京セラドーム大阪）

オリックス・太田椋内野手（２４）が人生最高で、最長のアーチを刻んだ。「人生イチです。何もかも完璧やったぐらいの、スイングができたと思います」と自画自賛も無理はなかった。１点差に迫られた４回２死一塁。左腕・杉山の直球を強振。パワー自慢でもなかなか届かない左中間５階席へ、特大の９号２ランだ。

「打ち終わって止まれている、というのが大事なポイント。あそこまで完璧なのは、練習で出せるぐらいだと思います」。打った瞬間、バットを持ったまま着弾まで鑑賞。８月１７日の西武戦（京セラＤ）以来、出場３０試合ぶりの一発だった。

プロ７年目で完全に二塁の定位置をつかんだ。グラウンドで連係が必要な遊撃の紅林とは仲良し。１学年下の後輩から「たまる」（太田の愛称）と呼ばれることにも寛容で、タメ口もＯＫな関係だ。最近は真剣に打撃理論を交換。下半身の使い方や球の見え方について考えを広げ、キャリア初の２ケタ弾にも王手をかけた。

４連勝を飾ったチームは３位からＣＳへ出場。一昨年は故障で出場できなかった悔しさがある。「本当に短期決戦。体も心もしっかり整えて、初戦に合わせたい」。２２年のヤクルトとの日本シリーズ第７戦では史上初の初球先頭打者本塁打を記録し、日本一の原動力になった成長株。オリの「隠れ短期決戦の鬼」が、静かに熱く燃える。（長田 亨）