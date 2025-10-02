

前面と片方の側面の復元工事を終えた神戸電鉄「デ101号車」。こちら側から見ると製造時の姿そのままだ（撮影：伊原薫）

【写真はこちらから】▶神戸電鉄の開業間もない当時を知る「デ101号車」▶1970年に撮影された貴重な姿▶営業運転からの引退後、長い時を経て往年の姿を半分取り戻した名車の外観と車内を見る

兵庫県南部を走る神戸電鉄。地元では「神鉄」と呼ばれ、神戸市中心部の新開地から鈴蘭台を経て有馬・三田方面と三木・粟生（あお）方面へ、Y字状に路線を延ばしている。

神鉄が運営する路線は、1928年11月にまず湊川―電鉄有馬（現：有馬温泉）間が、その翌月に唐櫃（からと、現：有馬口）―三田間が開業した。

新開地と有馬温泉を直結

「日本の三古泉」の一つとされる有馬温泉は、関西の奥座敷として人気を集める反面、アクセスに課題を抱えていた。神鉄がこの地に線路を引いた最大の理由もここで、当時は全国有数の歓楽街だった新開地と有馬を直結。観光客や湯治客を運んだ。

三田から有馬温泉へはすでに国鉄有馬線が営業していたが、神鉄は温泉街の中心部まで電車による高頻度運転を行い、シェアを奪った。国鉄有馬線は1943年に運行休止となり、そのまま廃線となっている。

そんな神鉄は、前述のとおり開業時から電車による営業を行っていた。当初は旅客輸送専門のデ1形と荷物室を併設したデニ11形を導入。翌年には早くもデ1形を増備したほか、乗り心地の向上を狙って台車を改良した新形式を投入した。それが今回取り上げる、デ101形である。

デ101形は台車を除いてデ1形とほぼ同一構造とされた。車体は半鋼製で、外板には鋼板を留めるリベットがずらりと並ぶ。神鉄は日本有数の急勾配路線であることから、自動車のエンジンブレーキに似た抑速ブレーキを装備するなど、万全の対策がとられた。

デ1形とデ101形は、戦後の1948年にデ201形が登場するまで神鉄の主力として活躍。1960年代にはデ1形とデニ11形の全車、そしてデ101形のうち2両が800系として生まれ変わる一方、残ったデ101形は原形のまま活躍を続けた。

1両だけ残った「デ101形」

その後、デ101形は1971年に廃車され、1両を除いて解体された。トップナンバーのデ101号車だけは解体を免れ、鈴蘭台車庫で車両の入れ換え作業に使用する“機械”として活用。1980年代後半に車体の補修工事が実施され、雨水侵入対策として窓や扉の埋め込みや固定化が行われたものの、車体そのものは製造時のままとされた。

デ101号車の“入れ換え用機械”としての活躍は21世紀になっても続き、いつしか神鉄開業時を知る唯一の存在として、鉄道ファンだけでなく社員からも注目される車両となった。

だが、さすがに寄る年波には勝てず、2016年に引退。後を受け継いだ入れ換え用機械は、外観がデ101号車に似せたデザインとされており、神鉄のデ101号車に対する思い入れが伝わってくる。



デ101号車のデザインを受け継いだ、後継の入れ換え用機械（撮影：伊原薫）

お役御免となったデ101号車は、本来であれば解体される運命にあったが、保存を求める声が社内外から多く寄せられた。「デ101まもり隊」を立ち上げ、事務局代表を担当する米倉裕一郎さんもその一人。福岡県の出身だが、デ101号車が引退した年に神鉄の沿線へと移り住み、その魅力に取りつかれたという。

「デ101号車が実際に乗客を乗せていた頃は知らないのですが、生まれた頃からの鉄道好きということもあり、車庫にいる姿を見るうちに『この貴重な車両をなんとか後世に残してもらいたい』と思うようになりました」（米倉さん）

米倉さんは有志とともに2017年夏から活動を開始。車両の所有者である神鉄と意見交換を重ね、保存への道筋を探った。米倉さんらの活動は神鉄にとってもありがたい話だったと、神戸電鉄経営企画部の森本和志さんは語る。

「当社としても、創業期を知る貴重な存在であり、引退後もこうして皆様に慕われているデ101号車を何とかしたいという思いは持っていました。ただ、費用面を含めて課題が多く、なかなか前へ進めることができませんでした。ファンの方々からお申し出を頂いたことで、我々もこの車両の価値を再認識できましたし、将来の姿を一緒に描けたのは車両にとってもよかったのだと思っています」（森本さん）

有志がクラファンで資金調達

米倉さんらは2018年10月に「まもり隊」を立ち上げ、翌年秋にクラウドファンディング（CF）を実施。集まった資金は諸費用を除いて全額が神鉄に寄付され、これを元に傷みがひどかった外板などの補修が行われた。2021年春に作業は完了。デ101号車はきれいに塗り直され、再びファンの前に姿を現した。

「ただ、デ101号車は補修工事によってオリジナルの姿ではなくなっていました。末永く保存していただくためにも、やはり製造当初のスタイルに戻したい。そこで、窓や扉をできる限り元の形に復元するべく、2度目のCFに挑戦することを決めました」（米倉さん）



きれいに復元された側面。窓下にはリベットが再現されている（撮影：伊原薫）

2度目のCFは目標を3段階に分け、「前面窓（両側）の復元」「側面扉（両側）の復元」「側面窓（両側）の復元」を主な内容に据えた。

結果、支援総額は第1目標である200万円を大きく上回る426万円に到達。550万円という第2目標には届かなかったものの、その後の神鉄や施工会社との調整を経て、「それぞれ片側の前面窓・側面扉・側面窓の復元」が行えることとなった。片側はほぼ製造当初、もう片側は最末期と、2つの姿が見られるかたちだ。

パンタグラフ上げた姿もお披露目

2度目のCFを受けた復元工事は2025年3月に完了。8月には支援者などへのお披露目が行われた。今回の工事ではパンタグラフの絶縁工事も行われ、展示時に架線の電流を遮断することなくパンタグラフを上げられるように。ヘッドライトを点灯させた姿は、まさに往時を彷彿とさせるものだった。



屋根部分もお色直しされた。ヘッドライトは点灯可能だ（撮影：伊原薫）

「ご支援いただいた皆様が笑顔で撮影しているのを見て、私たちも嬉しくなりました。これほどまで皆様に愛されているデ101号車を、少しでも長く保存できるよう、私たちも引き続き努力してまいります」（森本さん）

そしてもちろん、「まもり隊」の最終目標はまだ先にある。



後継の入れ換え用機械はデ101号車のデザインも受け継いだ（撮影：伊原薫）

復元はまだまだ道半ば

「もう片面の復元、さらには車内の復元と、取り組むべきことはまだまだあります。また、鉄道ファンはもちろん、沿線に住む皆さんなど多くの人々にデ101号車の存在を知っていただくとともに、鉄道の大切さについて考えるきっかけになればと思っています。今後も神鉄さんとともに、少しずつ歩み続けてまいります」（米倉さん）

4年後には100歳を迎える、デ101号車。その時どんな姿となっているのか、今から楽しみだ。



（伊原 薫 ： 鉄道ライター）