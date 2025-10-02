¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù5Ç¯¤Ö¤ê¿·¼çÂê²Î¤ÏFRUITS ZIPPER¡ª¡¡¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤È½éÂÐÌÌ¤ÇÂç¶½Ê³¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å4¡§30¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢2020Ç¯°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢4Æü¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¡¢FRUITS ZIPPER¤ÎºÇ¿·¶Ê¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛFRUITS ZIPPER¤¬¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤È½éÂÐÌÌ¡ª¥¥å¡¼¥È¤Ê½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡FRUITS ZIPPER¤Ï¡¢·îÂÅ·²»¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡¢ÃçÀîÎÜ²Æ¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡¢ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë7¿ÍÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2022Ç¯4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿2ndÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤¬TikTok¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê°ìµ¤¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢2025Ç¯3·î»þÅÀ¤ÇTikTokÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬30²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÆ±¶Ê¤¬CD¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Âè65²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2026Ç¯2·î1Æü¤Ë½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¤¤ÞÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£
¡¡º£²ó¡¢FRUITS ZIPPER¡ß¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¡¢ÄÃÀ¾¤Ï¡Ö¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤â¡¢FRUITS ZIPPER¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤â¡¢³Ú¤·¤á¤ëÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬È¯¸«¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¯°¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÃçÀî¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¶Ê¤Ã¤Æº£¤Ç¤â¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾Íè¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¶Ê¤ò¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡ª¡×¡¢¾¾ËÜ¤â¡ÖËè½µ¡¢Ëè½µ¡¢¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¼çÂê²Îµ¯ÍÑ¤òÁ°¤Ë¡¢FRUITS ZIPPER¤È¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸ý¡¹¤Ë¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤!!¡×¤È´¿´î¡£¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¨¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊÝ¯°æ¡Ë¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤ÏÆ±¤¸Ç¯¤Î¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÃË¤Î»Ò¤È¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡¢¡È¤ª¤Í¤¤¤µ¤ó¡É¤È¤·¤Æ¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ËÀÜ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡©¡×¡Ê¿¿Ãæ¡Ë¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤Ê¬¡ª¡×¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¡¢¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¡ÊÁáÀ¥¡Ë¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤âÌÌÇò¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÊÁáÀ¥¡Ë¡¢¡ÖÃ¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¡¢¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¿Í´Ö¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤Ë¤¤¤Ä¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊÃçÀî¡Ë¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¶»¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¿¼¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¡ÊÄÃÀ¾¡Ë¤ÈÇ®ÊÛ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤â¥â¥¸¥â¥¸¤È¾¯¤·¾È¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Á´°÷¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ê½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
