“日本キラー”ネイマールは招集外…負傷中のアリソンやハフィーニャらもブラジル代表メンバーから外れる
ブラジルサッカー連盟は1日、10月10日（金）の韓国代表戦、10月14日（火）の日本代表戦に臨むブラジル代表メンバー26名を発表した。
負傷により戦線離脱中のGKアリソン（リヴァプール／イングランド）DFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）DFアレクサンドロ（リール／フランス）MFアンドレイ・サントス（チェルシー／イングランド）FWハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）らは招集外となった。今季チェルシーで活躍するFWジョアン・ペドロはコンディションを考慮し、招集が見送られている。
また日本戦過去5試合で通算9得点1アシストを記録している“日本キラー”ネイマール（サントス）もメンバーから外れた。今年1月に古巣サントスに復帰したネイマールは、今季公式戦23試合で6得点3アシストを記録。現在はハムストリングスの負傷により戦線離脱中となっており、10月下旬から11月上旬頃の復帰見込みとなっている。
ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督は、以前ネイマールについて「彼には良いコンディションでプレーしてほしい。もしフィジカル面で整えば、ワールドカップに出場できる。技術面について議論の余地はない。目標は6月（W杯）に向けて準備することだ。10月、11月、3月のリストに入っているかどうかは重要ではない」とコメント。ブラジル代表歴代最多79得点を誇るネイマールへの信頼を語りつつ、万全のコンディションであることが招集条件となっているようだ。
▼GK
ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）
エデルソン（フェネルバフチェ／トルコ）
ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）
▼DF
カイオ・エンリケ（モナコ／フランス）
カルロス・アウグスト（インテル／イタリア）
ドグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）
ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
ルーカス・ベラウド（パリ・サンジェルマン／フランス）
ヴァンデルソン（モナコ／フランス）
ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）
▼MF
アンドレ（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ジョアン・ゴメス（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）
ジョエリントン（ニューカッスル／イングランド）
ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）
▼FW
エステヴァン（チェルシー／イングランド）
ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）
イゴール・ジェズス（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）
