女子ゴルフの国内メジャー第3戦、日本女子オープン選手権は2日から4日間、兵庫県のチェリーヒルズGC（6616ヤード、パー72）で開催される。米ツアーを主戦場とする古江彩佳（25＝富士通）は国内ツアーに今季初参戦。過去10年の優勝者が一人も出場しない異例の事態となった中、地元凱旋でメジャー初制覇を狙う。

神戸市出身の古江が地元で国内メジャー初制覇を狙う。この日は18ホールを回って最終調整を行い、「今回は地元なので、頑張りたい」と意気込んだ。同大会にはアマチュア時代の16年から8度出場しており、予選落ちはゼロ。昨年は4位、23年は8位に入った。初の地元開催となる今回は、ジュニア時代から試合で回った経験もある慣れ親しんだコースで、期待も膨らむ。

米ツアー本格参戦4年目の今季は、2月下旬からシンガポールで行われたHSBC女子チャンピオンズの2位タイが最高。ただトップ10入りは3回と安定した成績で、自身も「（状態は）ぼちぼち。だいぶ戻ってきてる方かな」と好感触を口にする。

今季は入谷響らルーキーをはじめ、9人の初優勝者が生まれている国内ツアーだが、古江は「あんまりネットとかも見ないので、知らない方が多い」と苦笑いしながらも「勢いに負けないように頑張りたい」と意欲を示した。

昨年のエビアン選手権でメジャー初制覇を果たし、国内ツアー通算8勝を挙げているものの、国内メジャー制覇はまだない。「意識せずに。まずは自分の状態を見つけられるように、自信を持っていくことがベスト」。今季初Vは地元でのビッグタイトルにする。