「日本列島が興奮！」「香川真司以来」欧州名門の26歳日本人“獲得検討”報道に海外メディアが驚き「最も傑出した日本人選手の一人と言えるだろうが…」
プレミアリーグの名門マンチェスター・ユナイテッドは、ここまで２勝１分け３敗で14位に沈んでいる。まさかの15位に終わった昨シーズンに続く不振に、厳しい声が上がっている。
閉塞感を打破すべく、移籍市場が閉まっているなかで補強をするなら、無所属の選手しかない。地元メディア『MANCHESTER WORLD』は先日、「ユナイテッドが獲得を検討しているフリーエージェントの選手」として、今夏にアーセナルとの契約を解除した冨安健洋の名前を挙げた。
膝の故障によって昨シーズンは６分間の出場に終わった26歳のDFについて、「バックラインのあらゆるポジションでプレーできる能力に恵まれている。深刻な膝の怪我により、アーセナルでのキャリアは早期に終わってしまったが、再び調子を取り戻せば、頼りになるユーティリティプレーヤーとなるだろう」と評している。
この一報を、驚きをもって報じたのが、韓国メディア『スポータルコリア』だ。「日本列島が興奮！マンUが香川真司以来となる日本人選手を獲得するのか」と見出しを打ち、「マンチェスター・ユナイテッドが冨安のフリーエージェントでの獲得を検討しているというニュースが浮上した」と伝えた。
同メディアは、「契約成立の可能性は不透明だ。アーセナルでプレーした冨安は最も傑出した日本人選手の一人と言えるだろうが、負傷により、彼の調子は崩れてしまったと言っても過言ではない」と続け、コンディションの状態に懸念を示した。
実際、実戦から１年以上遠ざかっているため、怪我が完治したとしても、すぐトップレベルでプレーできるかは分からない。一方で、万全な状態に戻れば、これほどお買い得な選手もいないというのもまた事実だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本代表の10月シリーズ招集メンバー27人はこうなる！34歳DFが１年ぶりに復帰か。久保建英が選外濃厚な２列目はどうなる？ 三笘薫が故障なら代役は…
