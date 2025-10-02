輪界一“しなやかな男”が復活した。地元の青森記念で2勝を挙げた守沢太志（40＝秋田・96期）。21〜23年の3年間、赤パンをはいた男の動きは全盛期を思い出させた。

「感覚が良かったですね。忘れていた大事なことを思い出して、いい時の感じがした」といつもの優しい顔で話した。

「あの時は強かったですね」というS班時代。追い込み離れしたタテ脚と、厳しいヨコでラインに貢献しながら結果を出した。

しかし、その激しいスタイルにより落車が続いた。致命傷となったのが、23年平塚ダービーでの落車。「首の骨を折って…。そこからフォームを少し改造したら間違った方向にいってしまった」。最高位から陥落。そのままビッグレースでの存在感も失われていった。

復活の契機はケガの回復と、真摯（し）に求め続けた“乗り方”にあった。

「自分は筋肉量が少ないので乗り方でカバーするしかない。乗り方一本です。今回はささいなことだけど骨盤の使い方を思い出した」と明かす。

ロードレース出身でS級選手の中では細身。そのしなやかな体から自転車に最大限力を伝えるために、鍛えるだけでなく、ひたすら学んだ。

「昔は本で知識を取り入れていた。今は室内で固定バイクで練習する際には、体の使い方の動画を見ながらやっている」。練習しながら勉強。新たな知識を求め続け、復活した。

まだ老け込む年齢ではない。「刺激になります」と4歳上の南修二のビッグ初制覇に感銘を受ける。さらに目標とするのは同県でS級最年長V記録（53歳11カ月5日）を持つ内藤宣彦。「本当にリスペクトしています。自分も10年、今の位置にい続けたいですね」。それも可能と思わせる若々しい笑顔で話した。

2日に初日を迎える京王閣記念にも登場。「帰ってきた感じがする」。明大時代に汗を流したバンクで存在感を示してくれるはずだ。（渡辺 雄人）

◇渡辺 雄人（わたなべ・ゆうと）1995年（平7）6月10日生まれ、東京都出身の30歳。法大卒。18年4月入社、20年1月からレース部・競輪担当。22年は中央競馬との二刀流に挑戦。23年から再び競輪一本に。愛犬の名前は「ジャン」。