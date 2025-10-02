京王閣競輪場の開設76周年記念G3「ゴールドカップレース」（優勝賞金592万円）が開幕する。注目は12R特選だ。

栃茨コンビに期待したが激戦。このメンバーなら復帰戦の真杉が調子を確かめるためにも積極的に駆ける。吉田が援護からチョイ差し。脚力No.1の脇本からも当然、狙える。

＜1＞岩本俊介 前回は悪くなかったし、今回もキープできていると思う。京王閣は、きれいなバンクで、走路も走りやすくて好き。自力。

＜2＞吉田拓矢 合宿にも行って練習を積めた。西武園記念での落車で手首に痛みはあるが走る分には問題ない。真杉君へ。

＜3＞清水裕友 前回は現状の脚ではこんなものかな。久しぶりに間隔が空いたのでしっかり練習できた。上積みがあってほしい。自力。

＜4＞菅田壱道 深谷知広さんに誘われて吉田君、真杉君らと合宿をやった。凄くいい刺激になった。かなり疲れが出たのでその疲れを抜いてきた。1人で。

＜5＞脇本雄太 前回が終わってから自分の祝勝会もあり1週間はバタバタで休みが多めだった。その後の1週間は練習できた。自力。

＜6＞和田健太郎 前回からは変わったことはせず。状態も変わらないと思う。京王閣はいい着を獲らせてもらっている。岩本君へ。

＜7＞真杉匠 9月は斡旋が止まっていて、練習しつつリフレッシュもした。状態は練習ではいつも通りだったが、レースではどうか。走ってみて。自力。

＜8＞浅井康太 前回はスピードが鈍っている感じがした。今回も中4日だし変わらずだと思う。脇本君へ。

＜9＞松浦悠士 京王閣はイメージがいい。清水君へ。