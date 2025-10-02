NY株式1日（NY時間15:08）（日本時間04:08）
ダウ平均　　　46498.85（+100.96　+0.22%）
ナスダック　　　22781.09（+121.08　+0.53%）
CME日経平均先物　44930（大証終比：+390　+0.87%）

欧州株式1日終値
英FT100　 9446.43（+96.00　+1.03%）
独DAX　 24113.62（+232.90　+0.98%）
仏CAC40　 7966.95（+71.01　+0.90%）

米国債利回り
2年債　 　3.541（-0.068）
10年債　 　4.102（-0.048）
30年債　 　4.711（-0.020）
期待インフレ率　 　2.354（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.713（+0.002）
英　国　　4.696（-0.003）
カナダ　　3.184（+0.001）
豪　州　　4.367（+0.069）
日　本　　1.645（+0.003）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.96（-0.41　-0.66%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3889.20（+16.00　+0.41%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117430.56（+2789.73　+2.43%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1727万0512（+410286　+2.43%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ