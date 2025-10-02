ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１００ドル高 シカゴ日経平均先物は４万４９３０円
NY株式1日（NY時間15:08）（日本時間04:08）
ダウ平均 46498.85（+100.96 +0.22%）
ナスダック 22781.09（+121.08 +0.53%）
CME日経平均先物 44930（大証終比：+390 +0.87%）
欧州株式1日終値
英FT100 9446.43（+96.00 +1.03%）
独DAX 24113.62（+232.90 +0.98%）
仏CAC40 7966.95（+71.01 +0.90%）
米国債利回り
2年債 3.541（-0.068）
10年債 4.102（-0.048）
30年債 4.711（-0.020）
期待インフレ率 2.354（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.713（+0.002）
英 国 4.696（-0.003）
カナダ 3.184（+0.001）
豪 州 4.367（+0.069）
日 本 1.645（+0.003）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.96（-0.41 -0.66%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3889.20（+16.00 +0.41%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117430.56（+2789.73 +2.43%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1727万0512（+410286 +2.43%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
