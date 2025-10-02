J1新潟は1日、新潟・聖籠町のアルビレッジで練習を一般公開して行った。前節のG大阪戦で今シーズン初めてトップ下で先発したMF奥村仁（24）は、試合は2―4で敗れたものの“本職”に戻って1ゴールと奮闘。現在4勝9分け19敗の最下位とJ2降格が迫る重苦しい雰囲気の中で、あえて自分のプレーに目を向け、結果でチームを変えていく。

マークしづらいポジションに立ち、切れのある動きを繰り返す。ピッチの約3分の2を使ったゲーム形式の練習で、前線の中央に位置した奥村は縦横無尽に走り回った。「自分のプレーができれば、いい結果がついてくる。ライン間で受けて、スピードは負けないのでそこにこだわりたい」と力強く言い、トップ下での活躍を誓う。

プロ2年目の開幕戦で先発を勝ち取ったのは左サイドハーフ。前半戦は新たなポジションで主力を張り、持ち前のスピードを生かしてチームに推進力を与えた。出場試合数は長谷川の32試合に次ぐ、2位の30試合を数えている。その中で前節のG大阪戦はトップ下で先発。C大阪のアカデミー時代から主戦場にしてきた慣れたポジションで「背後も取りやすいし、ニアゾーンも取れていた」とうなずく。1―1で迎えた後半4分にはチーム3位タイとなる今季3点目のゴール。勝利にはつながらなかったが、個人として結果を残した。

逆転負けした悔しさはもちろんあるが、残り6試合へ思いを新たにした。「楽しかったし、自分らしいプレーができていた。トップ下で勝負したい」。そう語るのは得点、アシストに絡める自信があるからこそで「自分が点を決めればチームのためになる。比例させていければいい」と語気を強めた。

この日は約250人のサポーターが練習場に訪れた。奥村はサインや写真撮影に30分ほどかけて応じる人気ぶりで「平日で、状況も状況なのにありがたい」と感謝する。クラブ歴代ワースト3位の13戦勝ちがないという苦境でも応援してくれるサポーターに感謝し、恩返しの勝利を見据える。

C大阪U―18や関西福祉大時代にも勝てない時期を経験した奥村は言う。「勝ちきるには勢いある選手が出てこないと難しい。それに自分がなれればいい」。決して下を向かず、14試合ぶりの勝利を目指して走り抜く。（西巻 賢介）