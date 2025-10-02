TBSは2日、「世界遺産」（日曜後6・00）の新テーマ曲をシンガー・ソングライターのVaundyが手がけると発表した。同番組のテーマ曲リニューアルは約8年ぶり。

5日は、番組ナビゲーターの鈴木亮平がスタジオに登場。シリーズ「世界遺産を学ぼう」の第4弾を放送し、新テーマ曲を初解禁する。

曲は書き下ろしの新曲「軌跡」。壮大なサウンドと繊細なメロディで、世界遺産が持つスケールと歴史の重みを表現。雄大な自然や悠久の時の流れへと視聴者を誘う。ロンドンの「アビーロードスタジオ」で自身初のオーケストラ楽曲のレコーディングにも挑戦した。

Vaundyは曲を通じ、「今回お話をいただいた時は、すでに完成度の高い世界観で長く放送されてきた『世界遺産』という番組における僕の役割を考えると同時に、今までにない新しいことができるのではないかと、とてもワクワクしました」とコメント。

「結果、初めてのオーケストラ楽曲に挑戦し、形にすることができ、自分にとっても実りの多い貴重な機会になったことに感謝しています。自分が生きてきた“跡”と世界が生きてきた“跡”の繋がりのようなものをこの曲と番組から感じてもらえたらと思い、今回この「軌跡」が生まれました。身近なものから世界まで、過去から未来まで、全てのものに繋がる音楽としてこの曲があるように願ってます」と期待を込めた。