¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè17Àï¡¡½éÆü¡Û12R¤Ï¾ï½»Ï¡¡¡¥Ú¥éÄ´À°¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ÆÂ®¹¶
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè17Àï¡¡¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦JLCÇÕ¡×¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï12R¤À¡£
¡¡¾ï½»¤Î¡Ö60¡×¤Ï¸µ¡¹¼ÂÀÓµ¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3ÀáÁ°¤Î»ö¸Î¤ÇÊÑÄ´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥éÄ´À°¤Ê¤É¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ÆÂ®¹¶¤ò·è¤á¤¿¤¤¡£µÜÅÄ¤Ï¥«¥É¤Ë¿Ø¼è¤ê¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê±¿¤Ó¤ÇÇ÷¤ë¡£Á°ÅÄ¤Ï¹¥°Ìº¹¤·¤«¤éBSÆùÇö¡£ÃæÅç¤ËÌÃÊÁ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Ì£Êý¤¹¤ë¡£ÀÐËÜ¡¢ÉÍÌî¤ÏF»ý¤Á¤ÇS¤¬¸°¡£
¡¡¡ã1¡ä¾ï½»Ï¡¡¡ºÇ½é¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¾è¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊÒÌÌ¤À¤±Ã¡¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ô»ú¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¸½¾õ¤ÏÉáÄÌ¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¥Ú¥é¤ò°ìÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥À¥á¤Ê¤é¤Þ¤¿²¿¤«¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã2¡äÁ°ÅÄÆÆºÈ¡¡ÈÉ¤Ç¤Ï°ì½ï¡£ÄÉ¤¤É÷¤Î³ä¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ã3¡äÀÐËÜÍµÉð¡¡ÂÎ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ÊSÎý½¬¤ÇÅ¾Ê¤¡Ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤âÂ¿Ê¬Âç¾æÉ×¤À¤±¤É¡¢ÆÃ·±¤Î´¶¤¸¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡ã4¡äµÜÅÄÎ¶ÇÏ¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£Ç³ÎÁ¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡£µ¯¤³¤·¤¬¤¢¤ä¤·¤¤¤Î¤Ç½¤Àµ¡£¥À¥Ã¥·¥å¤«¤é¤À¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ã5¡äÉÍÌîÅÍÇÏ¡¡ÈÉ¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Â¤ÏÃæ·ø¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£F»ý¤Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤à¤Á¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã6¡äÃæÅç½¨¼£¡¡¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ú¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤Ë¾¯¤·°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ÉÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£