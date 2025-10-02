◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第2戦 カブスーパドレス（2025年10月1日 シカゴ）

カブスは1日（日本時間2日）、本拠のリグレー・フィールドでパドレスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に臨み、今永昇太投手（32）は2番手として、2回から登板した。

奇策とも言えるオープナー採用だった。第1戦でも8回に登板した救援右腕のキトレッジが先発。初回に1点を失い、0―1とビハインドな状況でマウンドに上がった。今永にとって初のポストシーズン（PS）登板がメジャー初の救援となった。

地区シリーズ進出をかけた第2戦先発について、第1戦の試合後にクレイグ・カウンセル監督は「第2戦の先発投手の名前は伏せておく。現時点ではアイディアはあっても確固たる計画ではない」とけむに巻いていた。

今永は9月は1勝2敗、防御率6.51と打ち込まれた。それでもポストシーズンは別物と位置づけ、気持ちを整理してマウンドに上がった。

カブスは第1戦に勝利しており、第2戦に勝てば、地区シリーズ進出が決まり、ブルワーズと対戦する。