Å·¿´¤Î¥¹¥Ñ¡¼Áê¼ê4Áª¼ê¤¬ÍèÆü¡ª11¡¦24À¤³¦½éÄ©Àï¤Ø¡È²¾ÁÛÂó¿¿¡É
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¡Ô12²óÀï¡Õ°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬À¤³¦½éÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¡¢¥á¥¥·¥³¿Í¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°Áê¼ê¤ò¾·æÛ¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò1Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ëÄë·ý¥¸¥à¤¬È¯É½¤·¤¿¡£ÍèÆü¤·¤¿¤Î¤ÏWBCÊÆÂçÎ¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¥¢¥ë¥Ä¥í¡¦¥Ý¥Ý¥«¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤é4Áª¼ê¡£5·î¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç°æ¾å¾°Ìï¤«¤é¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤È¤ÏÊÌ¿Í¤À¤¬¡¢17Àï16¾¡¤ÇWBCÆ±µé20°Ì¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£
¡¡Â¾¤Ë20ÀïÁ´¾¡15KO¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¡¦¥«¥¹¥È¥í¤é¤âÍèÆü¡£²¾ÁÛÂó¿¿¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¡©¤Î¶¯ÎÏ¤Ê±ç·³¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢Æá¿ÜÀî¤ÏÄë·ý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö4Áª¼ê¤ß¤ó¤Ê¶¯¤½¤¦¡£±ÉÍÜ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤ë°õ¾Ý¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê½µ3²ó¼ÂÀïÎý½¬¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤Ç¡Öº£²ó¤ÏÎÌ¡Ê¥é¥¦¥ó¥É¿ô¡Ë¤è¤ê¼Á¤ò¾å¤²¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È²¦ºÂÃ¥¼è¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤¿¥á¥¥·¥³¿Í¤Ï°Ê²¼¤Î4Áª¼ê¡£
¡¡¢¦¥¢¥ë¥Ä¥í¡¦¥Ý¥Ý¥«¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡¡¢¨WBCÊÆÂçÎ¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¢WBCÆ±µé20°Ì¡Ê17Àï16¾¡9KO1Ê¬¡Ë
¡¡¢¦¥»¥µ¡¼¥ë¡¦¥Ð¥«¡¡¢¨¸µWBCÃæÊÆ¥«¥ê¥Ö¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡Ê22Àï19¾¡12KO2ÇÔ1Ê¬¡Ë
¡¡¢¦¥»¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¡¡¢¨WBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé14°Ì¡Ê20ÀïÁ´¾¡15KO¡Ë
¡¡¢¦¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥Ñ¥È¥í¥ó¡Ê18ÀïÁ´¾¡13KO¡Ë