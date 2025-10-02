シンガー・ソングライターの小田和正（７８）が１日、全国アリーナツアー「ＫＡＺＵＭＡＳＡ ＯＤＡ ＴＯＵＲ２０２５ みんなで自己ベスト！！」のツアーファイナルを地元である横浜市の横浜アリーナで開催し、全２２曲、２時間強のステージで１万３０００人のファンを陶酔させた。アンコール後には松たか子、ＪＵＪＵら９人の豪華アーティストが登場して「キラキラ」と「ラブ・ストーリーは突然に」を小田と共演。ツアーの掉尾（とうび）を飾った。

アンコール終了後に小田が次々と呼び出しをかけると、昨年で終了した小田によるＴＢＳ系の音楽特番「クリスマスの約束」そのままの光景が現出し、１万３０００人がどよめいた。

同番組の常連で気心の知れた熊木杏里、ＪＵＪＵ、スキマスイッチ、根本要（スターダスト☆レビュー）、松たか子、水野良樹（いきものがかり）、矢井田瞳、和田唱（トライセラトップス）が「僕らなりにお礼が言いたくて」（根本）と集結。「キラキラ」と「ラブ・ストーリーは突然に」を小田とともに歌う、最終日だけのスペシャルな時間が提供された。

最後はゲストの去ったステージで、横浜を歌った「ｍｙ ｈｏｍｅ ｔｏｗｎ」。最後まで変わらぬよく通る澄んだ美声で歌い上げ、１３カ所２８公演で３１万人を動員したツアーを締めくくった。

９月２０日に７８歳の誕生日を迎えた小田にとって、２年前の自身の記録を超える史上最年長の全国アリーナツアー。小田が提案したというバンドメンバーの自己紹介や、前日とこの日の横浜公演で導入されたフリフラ（無線制御式ＬＥＤライトシステム）などの新たな試みもあった。

関係者によれば、ツアー中の小田は会場入りしてから約４時間、歩いたり走ったり、声出しや運指、ラジオ体操などで体を温め、体調を整えて本番に臨んでいた。発熱やライブ中の呼吸の乱れに襲われたこともあったが、ツアーを通してコンディションは順調だった。

この日は「『みんなで自己ベスト！！』は本日で終了してしまいますが、明日からも皆、自己ベストを更新し続けていってください」と呼びかけ、場内を８の字に張り巡らされた全長２１０メートルの花道を何度も巡った。「Ｙｅｓ−Ｎｏ」ではファン一人一人にマイクを向け、「キラキラ」ではフロアに降りて客席や車椅子エリアに入ってふれ合い、アンコールの「ＹＥＳ−ＹＥＳ−ＹＥＳ」ではこの日、最長の距離を走ってみせた。

関係者によれば、ツアー後の予定は全く白紙で、何も決めていないというが、小田は最後に「また逢おうぜ！」と絶叫して涙ぐみ、名残惜しそうにステージを降りた。この約束を守りに、また帰ってくるはずだ。