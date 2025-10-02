新婚妻が脳出血で死亡…夫が迫られた“人生の決断”と、いじめが原因で拒食症を患った女性【作者に聞く】
看護師のエピソードを基にした漫画を連載しているアヤさん。今回は、看護師のWEBメディア「ナース専科」で好評だった2作品を紹介する。
■新婚の夫を襲った悲劇
ある日、新婚のA子さんがひどい頭痛を訴え、緊急搬送されてきた。診断は重度の脳出血で、数日以内に命を落とす可能性が高いと告げられる。赤ちゃんは急遽帝王切開で取り出されたが、A子さんの血圧は維持されるのがやっとの状態だった。家族3人での対面を果たしたものの、A子さんはそのまま息を引き取ってしまった。
看護師8年目の夏、ICUに横山さんという20代の女性が入院してきた。体重が30キロ未満の拒食症で、深刻な状況だった。体は飢餓状態のため、解決すべき問題は山積みだったが、最も重要なのは横山さんの心のケアだった。
横山さんは、中学時代に太っていたことでいじめられ、それが原因で摂食障害を患っていた。その後も完治することなく、焦りから拒食症になってしまったのだ。看護師は、「増える」「治療」といった言葉を使わず、「コントロールしますね」と声をかけることを意識した。その甲斐もあってか、横山さんは少し落ち着きを取り戻すのだった。
アヤさんは過去のダイエット経験について、「痩せようと思って痩せられたことは一度もありません」と話す。しかし、「1度、仕事のストレスで食事が取れなくなり、1カ月で10キロ以上痩せてしまったことがあります」と語る。この経験から、「健康が1番だと感じ、今もダイエット願望はありますが、大前提で『健康的な体』を目指すようにしています」と話してくれた。
「ナース専科」で連載している漫画は、実際に看護師から募集したエピソードばかりだ。
取材協力：アヤ(@aokitajimaru)
