Snow Man渡辺翔太「デンティス」秋冬CMで3人のキャラクターを演じ分け。「あなたはどれが好き？」
Snow Man渡辺翔太が起用された“目覚めてすぐキスできる”恋するハミガキ「デンティス」”の新ビジュアルおよび新WEBCM『3人のデンティス』篇が10月2日より公開される。
■CMには “3人の渡辺翔太”が登場
『デンティス』ブランドアンバサダーとして、2年目となる渡辺翔太。2025年の春夏CMでは、息を意識する距離
感で語りかけてくる渡辺の姿が話題となった。
今回公開される新CMでは、今までの爽やかで優しい雰囲気はそのままに、3種類の「デンティス」歯磨き粉をイメージした “3人の渡辺翔太”が登場。それぞれ異なるキャラクターを演じることで「デンティス」の多様なフレーバーを選ぶ楽しみが伝わる仕上がりとなっている。
キャラクター設定は、以下のとおり。
◇オリジナル（スッキリ爽快ミント）：みんなを引っ張るカリスマ。自信あふれるリーダータイプ。
◇レモングラス（甘くて爽やか）：無邪気で人懐っこい。年下甘えん坊タイプ。
◇ホワイトニング（ホワイトニングと口臭をダブルケア）：知的で面倒見がいい。頼れるお兄さんタイプ。
今回演じた3人のうち、自分にいちばん近いキャラクターを聞かれた渡辺は「どれも当てはまらない」と言いつつ、「強いて言うならホワイトニング。グループ内では年長組なので、頼れるお兄ちゃん」がいちばん近いと、照れながらコメント。
また、9月8日に新発売となったマウススプレーがかなりのお気に入りのようで、収録前や気持ちを切り替えたいときなど、サッと使えるように現場バッグに入れておきたいアイテムだと語った。
■渡辺翔太 コメント
――今回3人のキャラクターを演じてもらいましたが、ご自身はどのキャラクターにいちばん近いですか？
渡辺翔太：どれにも当てはまってないですね（笑）。でもグループの中では年長組ではあるので、一応、年齢上「頼れるお兄ちゃん」のホワイトニングが近いっていうことにします。
――デンティスで気になるアイテムはありますか？
渡辺：新発売のマスカットフレーバーですね。先ほどご飯休憩のあとにそれで歯を1回磨かせてもらったんですけど、結構鼻に抜けるようなマスカット感がありました。だから、今までのデンティスのミントなどのクールさとはまた少し違った、甘さみたいなものがあって、これは新しいなと感じました。お子さんにもおすすめだと思いました。
――今回、新商品のマウススプレーを使ってみてどうですか？
渡辺：めっちゃよかったです。これほんとに！ 仕事中とかにめちゃくちゃ使いたいなって思いました。ポッケにも入れられるし、気持ちを切り替えたい瞬間とか、収録の前とか、爽快感や清涼感があって、スッキリします。これめちゃめちゃほしいですね。現場バックの中に入れておくとか、いろいろな場面で活躍しそうです。
■渡辺翔太のスペシャルナレーションも！すみだ水族館×デンティス＜恋する水族館＞コラボ企画が決定
“恋する二人を応援する”「デンティス」は、「近づくと、もっと好きになる。」をコミュニケーションコンセプトに掲げる、東京のデートスポット「すみだ水族館」と恋するカップルを応援する企画として＜恋する水族館＞コラボレーションを実施。
10月2日から31日までの期間中、ブランドアンバサダー渡辺翔太の、ここでしか聞けないスペシャルナレーション、デンティスコラボドリンク、恋にちなんだ「いきものハートMAP」など、コラボコンテンツが目白押し。大切な人と行きたくなる仕掛けが盛りだくさんのコラボとなっている。詳細は公式サイトをチェックしよう。
■関連サイト
「デンティス」公式サイト
https://dentiste.jp/
Snow Man OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/43
https://mentrecording.jp/snowman/