Snow Man渡辺翔太「デンティス」秋冬CMで3人のキャラクターを演じ分け。「あなたはどれが好き？」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Man渡辺翔太が起用された“目覚めてすぐキスできる”恋するハミガキ「デンティス」”の新ビジュアルおよび新WEBCM『3人のデンティス』篇が10月2日より公開される。

■CMには “3人の渡辺翔太”が登場

『デンティス』ブランドアンバサダーとして、2年目となる渡辺翔太。2025年の春夏CMでは、息を意識する距離

感で語りかけてくる渡辺の姿が話題となった。

今回公開される新CMでは、今までの爽やかで優しい雰囲気はそのままに、3種類の「デンティス」歯磨き粉をイメージした “3人の渡辺翔太”が登場。それぞれ異なるキャラクターを演じることで「デンティス」の多様なフレーバーを選ぶ楽しみが伝わる仕上がりとなっている。

キャラクター設定は、以下のとおり。

◇オリジナル（スッキリ爽快ミント）：みんなを引っ張るカリスマ。自信あふれるリーダータイプ。

◇レモングラス（甘くて爽やか）：無邪気で人懐っこい。年下甘えん坊タイプ。

◇ホワイトニング（ホワイトニングと口臭をダブルケア）：知的で面倒見がいい。頼れるお兄さんタイプ。

今回演じた3人のうち、自分にいちばん近いキャラクターを聞かれた渡辺は「どれも当てはまらない」と言いつつ、「強いて言うならホワイトニング。グループ内では年長組なので、頼れるお兄ちゃん」がいちばん近いと、照れながらコメント。

また、9月8日に新発売となったマウススプレーがかなりのお気に入りのようで、収録前や気持ちを切り替えたいときなど、サッと使えるように現場バッグに入れておきたいアイテムだと語った。

■渡辺翔太 コメント