歌手の小田和正（78）が1日、地元の横浜アリーナでアリーナツアーを完走した。5月に77歳7カ月でスタートし、自身が持つ最年長記録更新となった巡業を締めくくり「明日からは皆さんが自己ベストを更新してください」とファン1万3000人に呼びかけた。

代表曲「ラブ・ストーリーは突然に」のイントロがかかると観客が総立ち。アリーナ席をぐるりと1周する210メートルの花道を歩きながら一人一人に手を振り、持ち前のハイトーンボイスを響かせた。

これまでの記録は自身が持つ75歳10カ月。事務所関係者によると「今回が最後のツアーになってもおかしくない」との思いで全国13都市28公演を駆け抜けてきた。5月の札幌公演の際には喉の調子が悪くなったり、ツアー期間中に発熱したこともあった。それでもジムに通ったり、楽屋を歩き回ったり、ライブ前にラジオ体操をするなどして体調管理を徹底した。

ライブでは22曲を歌唱。オフコース時代の「言葉にできない」ではピアノの弾き語りで観客を魅了した。小田のライブといえば花道を駆け抜ける“花道ダッシュ”も恒例となっている。事務所関係者は「不安だからやめて欲しいんです…」と本音を吐露しつつも、本人にとってはそんな心配はなんのその。何度も走りパワフルな姿を見せつけた。

最終日とあり、アンコール後にはさらなるサプライズが待っていた。昨年まで続いていた小田のライフワークとして知られるTBSのクリスマス特番「クリスマスの約束」に出演してきた松たか子（48）、スキマスイッチ、JUJU（49）ら8組がサプライズで登場。「キラキラ」などを合唱して大団円。最後は小田が「my home town」を独唱し「また会おうぜ！」と再会を約束しライブを締めくくった。（吉澤 塁）