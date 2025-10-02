HANA・NAOKO＆伊藤沙莉「三角チョコパイ」新CMで初共演 “シリーズ史上最高難度”キレキレダンス披露
【モデルプレス＝2025/10/02】7人組ダンス＆ボーカルグループ・HANA（ハナ）のNAOKO（ナオコ）と、女優の伊藤沙莉が出演するマクドナルドの新テレビCM「三角チョコパイ 黒といちごミルク風 『いちごの暴力』」篇（30秒）が、10月7日より順次公開される。
日本マクドナルドは「三角チョコパイ」より、芳醇で甘酸っぱい“とちおとめ”を使用した、ピンク色のサクサク生地が華やかな新作「三角チョコパイ いちごミルク味」と、アーモンドの食感ととろけるチョコクリームが魅力の不動の定番人気商品「三角チョコパイ 黒」の2商品を10月8日より全国の店舗にて期間限定で販売する。放映される新テレビCMでは、マクドナルドCM初出演のNAOKOと、伊藤との豪華共演が実現。NAOKOと伊藤が息の合ったキレのあるダンスを披露し「三角チョコパイの季節」の到来を楽しく、華やかに表現している。
2025年もやってきた「三角チョコパイ」の季節に「秋になると楽しみで仕方がない」と語る伊藤と、初めての共演にドキドキのNAOKO。秋らしい衣装で、CM撮影へと登場した。HANAの大ファンを公言する伊藤は、撮影前日にもファンミーティングに訪れたとのことで、今回の共演は「夢のような気分」だと語った。7月中旬に行われたスチール撮影で、NAOKOと初対面を果たしたときには、興奮のあまり目も見られずタジタジに。その珍しい姿に、スタッフからも笑いが溢れた。
伊藤は出演6年目で、毎年短い練習期間で抜群のダンスを身につけており「NAOKOさんの体幹、私にはないですからね（笑）！」と話すなど、2025年のダンスの難易度にはさすがに苦戦した様子。それでも、振り付けをマスターして、息ぴったりの掛け合いを見せた。また、小さい頃から食べていたマクドナルドのCMへの出演と知って感激したNAOKOは、伊藤にリードされながら新作の「いちごミルク味」を紹介するおっとり食レポも公開。同動画は公式TikTokより順次公開される。（modelpress編集部）
― 今回のダンスで注目して欲しいポイントは？
NAOKO：「沙莉さん何かありますか？」
伊藤：「私はずっとMVとか見させていただいていたので、やっぱり（HANAの楽曲である）Dropの振り付けが、入っていたのはアガりましたね、ファンとしては」
NAOKO：「嬉しい。今日はこれ（ダンスのジェスチャー）が揺らしてもいい日だったので、嬉しかったです」
伊藤：「ははっ（笑）。（お互いにジェスチャーをしながら）追加してましたね」
― CM出演が決まったときの心境は？
NAOKO：「“えっ、マクドナルド…?”から始まって、なんか“本当にちっちゃいころから食べてるのに（Mのジェスチャー）自分が？”という感じでした」
― 撮影中、どんなお話をされていましたか？
NAOKO：「私たちのHANAのライブを見に来てくださったと聞いて、私たちのゲームコーナーの中でジェスチャーゲームがあるんですけど、それを沙莉さんが一生懸命やったと聞いて、（手でハートマーク）ってなりました」
伊藤 ：「はははっ（笑）、嬉しいです。私はあのさっき、NAOKOさんが（NAOKOさんの）おばあちゃんがライブ見に来てくれて、それがすごく嬉しかったって聞いたことに心がもみくちゃにされました（笑）」
― 毎年秋に楽しみにしていることはありますか？
伊藤：「…サンマ◆ははっ、サンマが好きです」（※「◆」は正式には「ハートマーク」）
NAOKO：「私はもみじです。めっちゃ好きなんです、形も色も」
伊藤：「かわいい」
