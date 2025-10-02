Snow Man渡辺翔太、新WEBCMで三変化 一番近いキャラは“頼れるお兄さん”「グループ内では年長組なので」
【モデルプレス＝2025/10/02】Snow Manの渡辺翔太がブランドアンバサダーを務める歯磨き粉「デンティス」の新ビジュアルが公開。あわせて、新WEBCM「3人のデンティス」篇が公開された。
【写真】渡辺翔太、無邪気な笑顔・寝転びリラックス…様々な表情披露
同商品ブランドアンバサダーとして、2年目となる渡辺。春夏のCMでは、息を意識する距離感で語りかけてくれる渡辺の姿が話題となった。今回公開される新CMでは、今までの爽やかで優しい雰囲気はそのままに、3種類の歯磨き粉をイメージした“3人の渡辺”が登場。それぞれ異なるキャラクターを演じることで、多様なフレーバーを選ぶ楽しみが存分に伝わる仕上がりになっている。
撮影では、まったく異なる見た目の渡辺が3人登場するという斬新な演出が行われ、普段のイメージとは一味違う表情を披露。本人にとっても、斬新かつ新鮮な時間となったようだ。現場では思わず笑みがこぼれる瞬間もあり、和やかな雰囲気の中で撮影が進んだ。インタビューでは今回演じた3人のうち、自分に一番近いキャラクターを聞かれると「どれも当てはまらない」と言いつつ、「強いて言うならホワイトニング」「グループ内では年長組なので、頼れるお兄ちゃん」が一番近いと照れながら語った。
さらに、東京のデートスポットとしてもおなじみの「すみだ水族館」と恋するカップルを応援する企画として、「恋する水族館」コラボレーションを実現。10月2日〜10月31日の期間中、ここでしか聞けない、渡辺のスペシャルナレーション、デンティスコラボドリンク、恋にちなんだ「いきものハートMAP」など、コラボコンテンツが目白押しで、大切な人と行きたくなる仕掛けが盛り沢山の内容となっている。（modelpress編集部）
オリジナル（スッキリ爽快ミント）：みんなを引っ張るカリスマ。自信あふれるリーダータイプ。
レモングラス（甘くて爽やか）：無邪気で人懐っこい。年下甘えん坊タイプ。
ホワイトニング（ホワイトニングと口臭をダブルケア）：知的で面倒見がいい。頼れるお兄さんタイプ。
【Not Sponsored 記事】
【写真】渡辺翔太、無邪気な笑顔・寝転びリラックス…様々な表情披露
◆渡辺翔太、3つの姿で降臨
同商品ブランドアンバサダーとして、2年目となる渡辺。春夏のCMでは、息を意識する距離感で語りかけてくれる渡辺の姿が話題となった。今回公開される新CMでは、今までの爽やかで優しい雰囲気はそのままに、3種類の歯磨き粉をイメージした“3人の渡辺”が登場。それぞれ異なるキャラクターを演じることで、多様なフレーバーを選ぶ楽しみが存分に伝わる仕上がりになっている。
◆「すみだ水族館」渡辺翔太のSPナレーション公開
さらに、東京のデートスポットとしてもおなじみの「すみだ水族館」と恋するカップルを応援する企画として、「恋する水族館」コラボレーションを実現。10月2日〜10月31日の期間中、ここでしか聞けない、渡辺のスペシャルナレーション、デンティスコラボドリンク、恋にちなんだ「いきものハートMAP」など、コラボコンテンツが目白押しで、大切な人と行きたくなる仕掛けが盛り沢山の内容となっている。（modelpress編集部）
◆キャラクター設定
オリジナル（スッキリ爽快ミント）：みんなを引っ張るカリスマ。自信あふれるリーダータイプ。
レモングラス（甘くて爽やか）：無邪気で人懐っこい。年下甘えん坊タイプ。
ホワイトニング（ホワイトニングと口臭をダブルケア）：知的で面倒見がいい。頼れるお兄さんタイプ。
【Not Sponsored 記事】