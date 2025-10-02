大谷翔平が“アメコミ風”新CM、伊藤園のトクホ「お〜いお茶 カテキン緑茶」に初起用

ドジャースの大谷翔平選手（31歳）が、伊藤園「お〜いお茶 カテキン緑茶」シリーズの新CMに出演。10月6日より、「食べたいときの、おいしいヒーロー」篇の放映を開始する。



「お〜いお茶 カテキン緑茶」は、茶カテキンの働きによりコレステロールが高めの人や体脂肪が多めの人に適した、2つの働きがある特定保健用食品（トクホ）の緑茶飲料。同シリーズのCMに、大谷選手は初起用となり、CMではアメリカンコミック風の食事シーンと大谷選手のビジュアルを通して、「食べたいときの、おいしいヒーロー」としての「お〜いお茶 カテキン緑茶」を印象的に伝える。



また、CM撮影時に「お〜いお茶 カテキン緑茶」を手に取り、一口飲んだ大谷選手の「おいしいっす」は、本人の実感そのもの。CM本編でも使用することになった、撮影の合間に何気なく手に取った「お〜いお茶 カテキン緑茶」を飲んだ“素の大谷選手のリアクション”にも注目だ。