シンガー・ソングライターの小田和正（７８）が１日、神奈川・横浜アリーナで全国アリーナツアー（１３か所２８公演）の最終公演を迎えた。延べ３１万人を動員し、自身が持つ国内アーティスト最年長アリーナツアー記録を７８歳に更新。クライマックスではこの日限定の豪華ゲストを迎え、地元・横浜でのファイナルにふさわしい一夜となった。

アンコールを終えた先に、とびっきりの光景が待っていた。年末恒例のＴＢＳ系音楽特番「クリスマスの約束」で小田と共演した松たか子（４８）や矢井田瞳（４７）、ＪＵＪＵらゲストが続々と登場。「キラキラ」「ラブ・ストーリーは突然に」をそろって歌唱すると、盛り上がりは最高潮に達した。

観客１万３０００人に「ありがとう！」と呼びかけた序盤から、心を込めた全２２曲。伸びやかな歌声に加え、ピアノやギター演奏でも魅了した。小田の公演でおなじみの花道も設置。全２１０メートルを縦横無尽に動き回った。「みんなで自己ベスト！」と題したツアーらしく、通路に下りてファンと手を握り合う場面もあった。

ツアー中の９月２０日に、７８歳の誕生日を迎えた。開演の５時間以上前には会場入りし、リハーサル以外の時間も楽屋を歩き回って体を温め、本番に臨んだという。５月の札幌公演では序盤に飛ばしすぎて息が上がったが、問題なく公演を継続。約２年ぶりとなるツアーで、５か月間の道のりを完走した。

ＭＣではツアータイトルに重ねて「あしたからも、みんな、自己ベスト、更新し続けていってください」とエールを送った。約３０年前に母校の聖光学院中・高で講演した思い出に触れ、横浜を歌った「ｍｙ ｈｏｍｅ ｔｏｗｎ」で締めるなど故郷愛もたっぷり。最後は「また会おうぜ！」と叫び、涙ぐみながら客席に両手を振り続けた。（堀北 禎仁）

◆最終公演のゲスト出演者

熊木杏里

ＪＵＪＵ

スキマスイッチ

根本要（ＳＴＡＲＤＵＳＴ ＲＥＶＵＥ）

松たか子

水野良樹（いきものがかり）

矢井田瞳

和田唱（ＴＲＩＣＥＲＡＴＯＰＳ）