シンガー・ソングライターの長渕剛（６９）が１日、大阪城ホールで全国アリーナツアー「７ ＮＩＧＨＴＳ ＳＰＥＣＩＡＬ」（４都市７公演）の初日公演を行った。１９７８年に「巡恋歌」で本格デビューして４７年。「改めてになるけど、ファンと一緒に共感、共鳴、共振して足元を固めたい」と誓った。

全身で「ツヨシ」コールを浴びた。「いくぞーっ！大阪！」「いくぞ、いくぞーっ！」とシャウトすると、大歓声が呼応。７５００人の拳が上がった。

この日は「家族」で幕開け。「ＳＴＡＹ ＤＲＥＡＭ」の弾き語りでは「歌いなよ」とあおり、開始早々から大合唱となった。

半世紀近く、第一線を駆け抜けてきた音楽人生。その裏では栄光と挫折、希望と絶望、信頼と裏切り…さまざまな経験が「何事にも代えがたい強烈なもの」として、長渕の身体（からだ）に刻み込まれてきた。

どんな状況であっても変わらないのは、共闘するファンの存在だ。長渕は「４７年目に入りました。ここまで支えていただいて、本当にありがとうございます」と感謝。「人生紆余（うよ）曲折、いろいろなことがあります。この３年ぐらいはいろいろな痛い目にあっているような感じがしますが…」と自虐交じりに語った。

約２時間、魂のこもった歌声。最新曲「ＨＯＰＥ」や「明日へ向かって」など１７曲を届けた。

９月に誕生日を迎えた。開演前の取材では「６９（ロック）歳」の心境について「僕はカテゴライズされるのが大嫌い。フォークもロックも（関係ないよ）な、という形で生きてきたから」とピシャリ。その上で「シャンソン、歌おうかな。夫婦デュエットで」と冗談交じりに仰天プランも飛び出した。

妻の元女優・志穂美悦子さん（６９）は、昨年から「鬼無里（きなさ）まり」名義でシャンソン歌手として活動を始めている。「志穂美と２人で。互いに向き合って『ろくでなし』（シャンソンの名曲）を歌うのって、ウケるでしょ。ゲストで（僕のライブに）出てくれないかな」とラブコール。「まさか、志穂美が共通の『歌』を選ぶとは。でもね、今が一番楽しいみたい。もろ手を挙げて『やって来い！』って（伝えました）」と妻の活動の背中を押したことも明かした。

長年描いた夢の一つも結実しようとしている。「家族のような（結束の強い）事務所を作りたい―というのがあった。人生の終盤になって長男の（ミュージシャン）ＷＡＴＡＲＵが寄り添い、長女の（女優）文音が寄り添い、会社の体制が決まってきましたから」と説明。「今が一番いいスタートかな。そういった意味では、みなぎっていますね」

家族のかたい絆で我が道をまい進する。（加茂 伸太郎）