米津玄師の3年前の楽曲「KICK BACK」、急上昇1位 TOP10に米津作品が4作【オリコンランキング】
米津玄師の3年前の楽曲「KICK BACK」が、2日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率75.2%を記録。1位にランクインした。
【動画】米津玄師「KICK BACK」MV
同曲は2022年10月期放送のTVアニメ『チェンソーマン』（テレビ東京系）のオープニングテーマ。9月19日からの劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開に伴い、15日から主題歌の米津玄師「IRIS OUT」、22日からエンディング主題歌の米津玄師，宇多田ヒカル「JANE DOE」の配信が開始され、TOP10に米津作品が4作ランクインと旧譜にも動きがみられた。
2位にはSTUTSの「99 Steps （feat.Kohjiya ／ Hana Hope）」が上昇率53.6％でランクイン。ポカリスウェットの最新CM「君はきっと、誰かの太陽。」篇で使用されている楽曲で、9月13日から21日まで開催されていた「東京2025世界陸上」（TBS系）の放送で同CMがオンエアされていた。
そのほか、47年前に発表された「September」が7位に急上昇。2020年にグループ結成50周年を記念して、9月21日が日本記念日協会より＜アース・ウインド＆ファイアー 「セプテンバー」の日＞として記念日認定されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025/10/6付：集計期間：2025年9月22日（月）〜9月28日（日））＞
