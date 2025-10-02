米津玄師、今年度ソロ最高週間ポイントを自己更新し合算シングル1位 オリコン史上初記録も【オリコンランキング】
米津玄師（よねづ・けんし）の最新シングル「IRIS OUT / JANE DOE」（ヨミ：アイリス アウト/ジェーン ドウ）が、10月2日発表の「オリコン週間合算シングルランキング」において、週間41万4288PTを記録し1位を獲得した。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
週間ポイントの内訳は、CD：23万4403PT／ストリーミング:15万7013PT／デジタルシングル（単曲）：2万2872PT／デジタルシングル（バンドル）：−。6月23日付で『Plazma / BOW AND ARROW』も1位を獲得しており、史上初のソロアーティストによる同年度内【※1】【※2】2作の「オリコン週間合算シングルランキング」1位獲得となった。通算では自身5作目の合算シングル1位獲得となり、ソロアーティスト歴代1位の「通算1位獲得作品数」記録も自己更新した。
本作のCDシングルは初週23.4万枚を売り上げ、同日付「オリコン週間シングルランキング」2位に初登場。収録曲「IRIS OUT」は、同日付「週間ストリーミングランキング」で1位、「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」2位にランクイン。同じく収録曲「JANE DOE」も、同日付「週間ストリーミングランキング」で2位、「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位を獲得しており、CDの売上枚数、ストリーミング再生数、デジタルダウンロードのいずれも高ポイントで、合算シングルでの1位獲得となった。
本作の週間ポイントは41万4288PTで、2025年6月23日付での自身の「Plazma / BOW AND ARROW」（30万6040PT）を上回り、ソロアーティスト今年度最高週間ポイントも記録している。
【※1】今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
【※2】オリコン年間ランキング集計期間に準拠
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月6日付：集計期間:2025年9月22日〜28日）＞
